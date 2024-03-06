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أول تعليق لـ ميتا على العطل الذي أصاب فيسبوك وانستغرام

3/6/2024 1:38:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعطلت منصات شركة ميتا، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام، عن آلاف المستخدمين، مساء الثلاثاء، قبل أن تعلن الشبكة الأم حل "المشكلة الفنية".
أبلغ ما يصل إلى 500 ألف من مستخدمي فيسبوك عن مشكلات في تسجيل الدخول أو الوصول إلى الموقع، الثلاثاء، وفقًا لموقع Down Detector الذي يتتبع انقطاع الخدمة.
تم إصدار حوالي 50 ألف بلاغ انقطاع فيما يتعلق بإنستغرام و10 آلاف بلاغ آخر لفيسبوك مسنجر، على الرغم من أن عدد التقارير قد بدأ بالفعل في الانخفاض خلال ساعة من بدايتها .
اكتشف بعض المستخدمين أنه تم تسجيل خروجهم من حساباتهم على فيسبوك. تلقى آخرون إشعارات على إنستغرام تفيد بحدوث خطأ ما.
كما تعطل تطبيق ثريدز، وهي نسخة شركة ميتا المنافسة لمنصة إيلون ماسك، إكس (تويتر سابقًا)، وأظهر للمستخدمين رسالة تقول "حدث خطأ ما، يرجى المحاولة مرة أخرى".
لاحقاً، قالت شركة ميتا إنها حلت الانقطاع، الذي أرجعت سببه إلى "مشكلة فنية".
وقال آندي ستون، المتحدث باسم ميتا، على منصة إكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر: "في وقت سابق من اليوم، تسببت مشكلة فنية في مواجهة الأشخاص صعوبة في الوصول إلى بعض خدماتنا. لقد قمنا بحل المشكلة في أسرع وقت ممكن لكل من تأثر، ونعتذر عن أي إزعاج".

سي ان ان

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