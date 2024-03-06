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السير: حادث تتابع بين 3 مركبات على طلوع صافوط وتعطّل مركبات في عمّان صباح اليوم

3/6/2024 1:38:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال ملازم1 مؤيد محافظة، من إدارة السير المركزية، إنه تم صباح اليوم التعامل مع عدة حوادث وتعطلات ضمن اختصاص العاصمة عمّان، مع بداية نشاط حركة السير.
وأضاف محافظة، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تتابع قريب بين 3 مركبات، على طلوع صافوط باتجاه صويلح دون أي إصابات، وتم رفع الأثر المروري من قبل الكوادر.
وبيّن أنه تم التعامل مع تعّطل مركبة على جسر الشفاء، ومركبة أخرى بعد جسر الأمير حسين، وتعطّل مركبة بعد نفق صويلح.
ودعا محافظة السائقين الذين تتعطّل مركباتهم الاتصال على الرقم 911 بشكل مباشر لتوفير السلامة المروري.













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