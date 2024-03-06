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حماس: الاحتلال يتهرب من استحقاقات اتفاق وقف العدوان

3/6/2024 1:38:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها أبدت المرونة المطلوبة للتوصل إلى اتفاق يوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، لكن الاحتلال لا يزال يتهرب من استحقاقاته.


وبيّنت الحركة أن الاحتلال يتهرب من استحقاقات الاتفاق وما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار وعودة النازحين والانسحاب من القطاع.


وأضافت: سنواصل التفاوض عبر الإخوة الوسطاء للتوصل إلى اتفاق يحقق مطالب شعبنا ومصالحه.


وكان القيادي في حماس أسامة حمدان قد قال إن الحركة قدمت خلال اليومين الماضيين رؤيتها للمقترح الذي قدمه الوسطاء لإتمام صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل، مؤكدا تمسك المقاومة بوقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من القطاع، وعودة النازحين، والبدء في عمليات الإعمار.


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