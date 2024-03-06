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الحزب الجمهوري: سياسات بايدن فشلت فشلا ذريعا خلافا لسلفه ترامب

3/6/2024 1:38:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت ممثلة الحزب الجمهوري كاثلين وين المرشحة للكونغرس الأمريكي عن ولاية أريزونا، إن سياسات الرئيس الحالي بايدن فشلت فشلا ذريعا بينما أثبتت الخطوات التي اتخذها سلفه ترامب فعاليتها.
وأضافت: "يمكنك أن تحب دونالد ترامب أو تكرهه، لكن سياساته نجحت. لم نكن لنعرف هذا لو لم تفشل سياسات بايدن فشلا ذريعا. الأمر لا يتعلق بالشخصيات أو السياسة بل بالنجاح أو عدمه، ودونالد ترامب قد نجح".
وأعربت عن ثقتها بأنه في ظل رئيس ديمقراطي لم يتمكن المواطن الأمريكي العادي من تحقيق رفاهيته، وهو ما لا يمكن قوله عن عهد ترامب.

واستنادا إلى نتائج فرز الأصوات الأولية بعد الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري التي أجريت أمس الثلاثاء، تتوقع وسائل إعلام أمريكية مؤثرة فوز ترامب في الغالبية العظمى من الولايات.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2024.

روسيا اليوم

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