Wednesday, 06 March 2024 09:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحكومة تطرح عطاء لشراء 100 ألف أو 120 ألف طن شعير

3/6/2024 1:38:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن طرح عطاء لشراء 100 ألف أو 120 ألف طن من مادة الشعير.


وبينت الوزارة في الإعلان أنه على من يرغب بالاشتراك، مراجعة قسم العطاءات بالوزارة، في موعد أقصاه الساعة الثانية من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 12 آذار.





MENAFN06032024000208011052ID1107940523

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث