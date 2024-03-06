الحكومة تطرح عطاء لشراء 100 ألف أو 120 ألف طن شعير

الحكومة تطرح عطاء لشراء 100 ألف أو 120 ألف طن شعير
التاريخ
3/6/2024 1:38:58 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن طرح عطاء لشراء 100 ألف أو 120 ألف طن من مادة الشعير.
وبينت الوزارة في الإعلان أنه على من يرغب بالاشتراك، مراجعة قسم العطاءات بالوزارة، في موعد أقصاه الساعة الثانية من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 12 آذار.
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