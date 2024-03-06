أمانة عمّان: بدء عمل الباص سريع التردد وباص عمّان خلال رمضان قبل ساعتين من الدوام الرسمي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصدكشف مدير دائرة عمليات النقل العام في أمانة عمّان الكبرى المهندس محمد السريحين أنه سيتم تحديد ساعات عمل الباص سريع التردد وباص عمّان خلال شهر رمضان وبدء العمل قبل نحو ساعتين من بدء الدوام الرسمي، بالإضافة لتنسيق رحلات تتناسب مع العاملين في القطاع الخاص، ورفع مستوى الرقابة خلال ساعات العمل.

وقال السريحين اليوم الأربعاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن عدد المستخدمين منذ مطلع العام الجاري وحتى أمس الثلاثاء بلغ نحو 4 مليون و100 ألف شخص، متوقعا ارتفاع أعداد مستخدمي الباص سريع التردد وباص عمّان إلى 24 مليون شخص خلال عام 2024.

وأضاف أن الأمانة تقوم بتعزيز الخطوط في وقت الذروة لخدمة العدد الأكبر من المستخدمين وخاصة مع ارتفاع الأعداد مع عودة دوام الجامعات وزيادة عدد المستخدمين الجدد، لافتا إلى أن عدد المستخدمين خلال عام 2023 بلغ نحو 20 مليونا.

وأشار السريحين إلى أن الأمانة تستغل فترة عطلة الجامعات لأغراض صيانة الحافلات وإعادة الخطة وترتيبها وفق الأولويات، موضحا أن أعداد المستخدمين تقل في تلك الفترة وفي حال رأت الأمانة وجود حاجة لزيادة عدد الحافلات على بعض الخطوط يتم تعزيزها بخطوط أخرى أو كسر التردد من خلال تقليل مدة الانتظار من 4 دقائق إلى الانطلاق مباشرة لخدمة المستخدمين بشكل مستمر.

وبيّن أن هدف أمانة عمّان من الباص سريع التردد ليس ربحيا ولكن تسعى الأمانة للمحافظة على تكاليف التشغيل عند حد معين، حيث تقوم الأمانة بدعم الراكب الأردني المستخدم للباص سريع التردد وباص عمّان بـ10 مليون دينار.

وكانت وردت ملاحظات عبر "برنامج الوكيل"، تمثلت بتقليل عدد الحافلات من بعض محطات الباص سريع التردد أثناء عطلة الجامعة الأردنية مما تسبب ببعض الازدحامات خلال تلك الفترة وسط مطالبات بزيادة عدد الحافلات وتعزيز الخطوط خلال ساعات الذروة.



