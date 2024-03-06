الاحتلال يعتقل فلسطينيين من بيت لحم
التاريخ
3/6/2024 1:38:58 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنين فلسطينيين من محافظة بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت حسان حسان من مدينة بيت لحم؛ والمواطن الفلسطيني محمد علي عساكرة من قرية العساكرة شرقا.
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