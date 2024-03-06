سحب الكرسي.. تصرف رئيس دولة الإمارات يشعل مواقع التواصل الاجتماعي- فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع فيديو يجمع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت.
ووثق الفيديو لحظة قيام رئيس الإمارات بسحب الكرسي بعد نهوض أمير الكويت عنه بعد انتهائه من توقيع أوراق، حيث كان الأخير في زيارة دولة، للإمارات أمس الثلاثاء.
وتفاعل رواد مواقع التواصل تفاعلا نشطا وكتب أحدهم: "تواضع محمد بن زايد" مع مشاركته الفيديو على منصة "إكس".
وعلق آخر: "تواضع الشيخ محمد بن_زايد قام بسحب الكرسي بعد نهوض أمير الكويت".
وأضافت ناشطة تعليق: "القيم الأخلاق حسن التربية، رحم الله الشيخ زايد.."، وكتب ناشط كويتي: "كل الحب والتقدير للشيخ محمد بن زايد.. وماهي غريبة على الإمارات الأخلاق الرفيعة كل الشكر".
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