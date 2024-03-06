سحب الكرسي.. تصرف رئيس دولة الإمارات يشعل مواقع التواصل الاجتماعي- فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع فيديو يجمع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت.

ووثق الفيديو لحظة قيام رئيس الإمارات بسحب الكرسي بعد نهوض أمير الكويت عنه بعد انتهائه من توقيع أوراق، حيث كان الأخير في زيارة دولة، للإمارات أمس الثلاثاء.

وتفاعل رواد مواقع التواصل تفاعلا نشطا وكتب أحدهم: "تواضع محمد بن زايد" مع مشاركته الفيديو على منصة "إكس".

وعلق آخر: "تواضع الشيخ محمد بن_زايد قام بسحب الكرسي بعد نهوض أمير الكويت".

وأضافت ناشطة تعليق: "القيم الأخلاق حسن التربية، رحم الله الشيخ زايد.."، وكتب ناشط كويتي: "كل الحب والتقدير للشيخ محمد بن زايد.. وماهي غريبة على الإمارات الأخلاق الرفيعة كل الشكر".