المركزي يطرح سندات خزينة نيابة عن الحكومة بـ 150 مليون دينار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طرح البنك المركزي، اليوم الأربعاء، نيابة عن الحكومة، سندات خزينة أردنية بالمزاد بقيمة 150 مليون دينار.
وبحسب الإصدار رقم (10) للعام 2024 من سندات الخزينة، فإن السندات البالغة قيمتها 150 مليون دينار تستحق في 10 آذار عام 2027.
وأشار الإصدار إلى أن تاريخ المزاد سيكون اليوم الأربعاء، فيما سيكون تاريخ التسوية في 10 آذار المقبل.
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