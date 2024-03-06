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المركزي يطرح سندات خزينة نيابة عن الحكومة بـ 150 مليون دينار

3/6/2024 1:38:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طرح البنك المركزي، اليوم الأربعاء، نيابة عن الحكومة، سندات خزينة أردنية بالمزاد بقيمة 150 مليون دينار.
وبحسب الإصدار رقم (10) للعام 2024 من سندات الخزينة، فإن السندات البالغة قيمتها 150 مليون دينار تستحق في 10 آذار عام 2027.
وأشار الإصدار إلى أن تاريخ المزاد سيكون اليوم الأربعاء، فيما سيكون تاريخ التسوية في 10 آذار المقبل.




MENAFN06032024000208011052ID1107940519

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