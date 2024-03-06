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الطقس: انخفاض على الحرارة وتوقع سقوط أمطار متفرقة

3/6/2024 1:38:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا باردا نسبيا نهارا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء يتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق الشمالية تمتد في ساعات الليل إلى بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجوغائما جزئيا الى غائم بوجه عام وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية ويتوقع سقوط أمطار متفرقة بين الحين والاخر فوق معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الخميس يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، باردا نهارا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويكون الجو بعد غد الجمعة غائما جزئيا، باردا نهارا خاصة فوق المناطق الجبلية
ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام، ويتوقع سقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، يكون الجو غائما جزئيا، باردا نهارا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات.

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