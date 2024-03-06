الحرب على غزة: رفح تحت القصف وتحذيرات من اتساع المجاعة بالقطاع

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الأربعاء، يومها الـ 152، حيث جدد الطيران الإسرائيلي الغارات على مناطق متفرقة بالقطاع، فيما واصلت المدفعية الإسرائيلية نسف المنازل وقصف المربعات السكنية، ما أوقع عشرات الشهداء ومئات الجرحى.



وشنت المقاتلات الإسرائيلية غارات مكثفة على مدينة رفح، وعلى بلدة بيت لاهيا شمال غزة، ومخيم البريج وسط القطاع، ومدينة دير البلح، فيما عادت القوات الإسرائيلية مجددا لاستهداف المدنيين عند انتظار الحصول على المساعدات الغذائية.

ويأتي ذلك، في وقت أعلنت الأمم المتحدة فشل محاولة قامت بها لاستئناف إيصال المساعدات لشمال القطاع الذي صار على شفا المجاعة، فيما حذرت هيئات إنسانية دولية من اتساع المجاعة في القطاع مع استمرار حرب التجويع.

وارتكب الجيش الإسرائيلي 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 97 شهيدا و123 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 30631 شهيدا و72043 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.