الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأربعاء عددا من المواطنين من الضفة الغربية المحتلة، حيث اندلعت مواجهات عقب اقتحام القوات عدة بلدات فلسطينية، والشروع بحملة مداهمات للمنازل والمحال التجارية، فيما دارت اشتباكات في محيط قبر يوسف في نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال نابلس وسيرت دورياتها في الشوارع وحاصرت المنطقة الشرقية منها ونشرت فرق قناصة في مواقع متفرقة مع مداهمة عدة منازل في المدينة، حيث دارت اشتباكات مع قوات الاحتلال في محيط قبر يوسف بالمدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عدي مرداوي عقب اقتحام منزله، والمسن عمر خروب من منزله في بلدة حبلة جنوب قلقيلية، حيث اقتحمت القوات البلدة وسيرت دورياتها العسكرية فيها، كما داهمت عددا من المنازل وعاثت فهيا خرابا، كما اقتحمت القوات بلدة عزون وداهمت عددا من المنازل في البلدة.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من مدينة الخليل، كما استولت على مركبات في بيت أمر.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل وداهمت عددا من المنازل فيها قبل أن تعتقل الشابين وسام القواسمي ونديم أبو خلف، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر، واقتحمت عددا من المنازل واستولت على عدد من المركبات في البلدة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عماد سرسك من ضاحية ذنابة على حاجز طيار أقامته بالقرب من حاجز جبارة العسكري جنوب طولكرم.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عرابة قضاء جنين، قبل أن يلقي شبان عبوات محلية الصنع وحجارة تجاه جنود وآليات الاحتلال العسكرية، والذين أطلقوا الرصاص الحي والغاز السام بكثافة.

واعتدت قوات الاحتلال على الشابين براء أسامة عابد ومحمد زياد الأقحش من بلدة عرابة، بأعقاب البنادق ونكلت بهما، ما أدى إلى إصابتهما برضوض، عقب الإفراج عنهما من مستوطنة "مافو دوتان" المقامة على أراض فلسطينية تابعة لبلدتي يعبد وعرابة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد قضاء جنين، ودهمت عدة أحياء وشنت حملة تفتيش فيها، كما صادرت مركبة فلسطينية بالقرب من البلدة.

واحتجزت قوات الاحتلال الشاب إيهاب جمعة من بلدة الرامة، واستجوبته قبل أن تخلي سبيله أثناء مروره على حاجز عسكري نصبته بالقرب من محطة عرابة.

واعتقلت قوات الاحتلال، شابا من بلدة طمون قضاء طوباس، أثناء عودته من الأردن، عبر جسر الكرامة البري.

واندلعت مواجهات، عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة سبسطية قضاء نابلس، وداهمت منطقة البلدة القديمة، وشوارع عدة في البلدة وسط إطلاق الرصاص الحي بكثافة.

ورشق شبان مركبة للمستوطنين بالحجارة قرب بلدة سنجل قضاء رام الله، ما أدى إلى تضررها بشكل كبير، حيث استنفرت على إثرها قوات الاحتلال في المنطقة وشرعت بحملة تفتيش ومداهمات.

ونفذت قوات الاحتلال حملة مداهمة وتفتيش لمنازل السكان في بلدة سلواد شمالي شرق رام الله، عقب اقتحامها بعدة آليات عسكرية.



