انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية أكثر من 700 نقطة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، اكثر من 700 نقطة مجتمعة فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" عند 78.16 دولار للبرميل الواحد.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الثلاثاء 404 نقاط، اي بنسبة 1 بالمئة، ليصل إلى 38585 نقطة، وانخفض مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 267 نقطة، أي بنسبة 1.65 بالمئة، ليصل إلى 15939 نقطة.
كما انخفض مؤشر (S&P500) نحو 52 نقطة، أي بنسبة 1 بالمئة، ليصل إلى 5078 نقطة.
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