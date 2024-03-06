انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية أكثر من 700 نقطة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، اكثر من 700 نقطة مجتمعة فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" عند 78.16 دولار للبرميل الواحد.



وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الثلاثاء 404 نقاط، اي بنسبة 1 بالمئة، ليصل إلى 38585 نقطة، وانخفض مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 267 نقطة، أي بنسبة 1.65 بالمئة، ليصل إلى 15939 نقطة.



كما انخفض مؤشر (S&P500) نحو 52 نقطة، أي بنسبة 1 بالمئة، ليصل إلى 5078 نقطة.