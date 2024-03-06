للبيع والشراء .. تعرف على سعر غرام الذهب 21 في الأردن

MENAFN - Al Wakeel News)استقر سعر غرام الذهب من عيار 21 عند سعر 42.7 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 41 دينارا لغايات الشراء منهم في الأردن اليوم الأربعاء .

ووفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن نقابة أصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات ، استقر سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 38.2 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 35.2 ديناراً للشراء منهم.



ووصلت سعر الأونصة الآن الى حوالي 2125 دولارا في التداولات العالمية .







