للبيع والشراء .. تعرف على سعر غرام الذهب 21 في الأردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استقر سعر غرام الذهب من عيار 21 عند سعر 42.7 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 41 دينارا لغايات الشراء منهم في الأردن اليوم الأربعاء .
ووفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن نقابة أصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات ، استقر سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 38.2 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 35.2 ديناراً للشراء منهم.
ووصلت سعر الأونصة الآن الى حوالي 2125 دولارا في التداولات العالمية .
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