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للبيع والشراء .. تعرف على سعر غرام الذهب 21 في الأردن

3/6/2024 1:38:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقر سعر غرام الذهب من عيار 21 عند سعر 42.7 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 41 دينارا لغايات الشراء منهم في الأردن اليوم الأربعاء .

ووفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن نقابة أصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات ، استقر سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 38.2 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 35.2 ديناراً للشراء منهم.

ووصلت سعر الأونصة الآن الى حوالي 2125 دولارا في التداولات العالمية .




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