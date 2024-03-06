انطلاق فعاليات النسخة 20 من " معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب "

(MENAFN
- EmailWire) • أكبر معرض للأخشاب في الشرق الأوسط
دبي، الإمارات العربيّة المتحدّة (ARAB NEWSWIRE) افتتح سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، فعاليات النسخة العشرين من "معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب"، الذي يستمر على مدار 3 أيام حتى ال 7 من مارس الجاري بمشاركة 682 عارض محلي وعالمي من 52 دولة حول العالم، لتبادل الخبرات واستعراض اتجاهات الصناعة وأكثر الفرص الاستثمارية الواعدة التي يقدمها قطاع الأخشاب.
وقال داوود الشيزاوي رئيس معرض دبي الدولي للأخشاب: "يعد معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب "المنصة الرائدة للأخشاب ومكائن تصنيع الأخشاب في منطقة الشرق الأوسط" والتي نجحت على مدار عشرين عامًا، بجمع العارضين والمتخصصين والخبراء والعاملين في القطاع، للاطلاع على أحدث التطورات التقنية والمنتجات الخشبية على مستوى عالمي، حيث يشهد المعرض مشاركة دولية واسعة النطاق من كافة أنحاء العالم، يمثلها 682 عارض إلى جانب 10 أجنحة دولية. ما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات وإمارة دبي كمركز عالمي لنمو وتطور الأعمال، ووجهة مفضلة للفعاليات والمعارض الدولية."
وتجول سعادته برفقة عدد من الحضور في أرجاء المعرض، واطلعوا على الأجنحة الدولية المشاركة، والتي استعرض ممثلوها أبرز المنتجات والفرص الاستثمارية والتجارب المتنوعة في سوق الأخشاب، ما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تركز على تعزيز بيئة الأعمال في دبي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية إلى الإمارة.
وشهد الحدث مشاركة كبار العارضين أبرزهم شركة شيفلا الشرق الأوسط، وشركة هوماج الألمانية Homag ، وشركة BIESSE، وشركة إيماك IMAC، وجرمن تك مشينري Germantech ، وشركة السواري التجارية، وسمكو SIMCO، وشركة آلات سلفادور Salvador Machines.
وضمت أجندة اليوم الأول عقد باقة من الجلسات الحوارية وورش العمل والعروض التقديمية، ومنها جلسة بعنوان "النشارة وسوق الأخشاب في الدول الاسكندنافية"، شارك فيها كل من نيكلاس جوستافسون، مدير المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في Norra Group، أولي بيرج، نائب الرئيس التنفيذي للسوق/المبيعات وتطوير الأعمال في مجموعة سيترا، فيل ليمولا، كبير مسؤولي المبيعات في Pölkky. وجلسة أخرى بعنوان "توقعات سوق الأخشاب في دول مجلس التعاون الخليجي ".
وتطرقت جلسة "النشارة وسوق الأخشاب في جنوب أفريقيا ونيوزيلاندا" إلى أبرز المستجدات والفرص في تلك المناطق، وأخيرًا استعرض أمير رشاد، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Timber Exchange، مسار سوق الأخشاب العالمية.
وتم على هامش اليوم الأول تكريم الفائزين في جوائز الابتكار في صناعة الأخشاب، بهدف الاحتفاء بالمتميزين من الأفراد والمؤسسات والشركات العاملة في قطاع الأخشاب، وتشجيعهم على تقديم الأفكار الإبداعية والحلول المبتكرة لمواجهة تحديات القطاع.
شملت الجوائز ست فئات وهي جائزة المنتجات الخشبية المبتكرة، وجائزة تكنولوجيا الأعمال الخشبية المبتكرة، وجائزة الالتزام بالمسؤولية المجتمعية للشركات، وجائزة قائد أعمال العام، وجائزة سيدة أعمال العام، وجائزة أفضل تصميم منصة (ستاند) العام.
ويتيح المعرض للمشاركين والزوار فرصة الاطلاع على مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات الخشبية ومستلزمات الإنتاج تشمل الخشب المنشور، والخشب الهندسي، والألواح الليفية، والخشب الرقائقي، والألواح، إلى جانب استعراض الأدوات والملحقات، والآلات الخشبية، والمواد الكاشطة، والطلاءات الخشبية، وآلات الحفر والتركيب، ومناشير تقسيم الألواح، والمناشير متعددة التمزق، وأدوات الحف، والتقطيع.
جدير بالذكر أنه سيتم تنظيم الدورة الأولى من "المعرض السعودي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب"، في العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو 2024.
يفتح المعرض أبوابه يوميًا للزوار من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 6 مساءً (قاعات زعبيل رقم 4، 5، & 6).
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