طيران الإمارات تجدد شراكتها مع «أيدا كروز» لموسمين إضافيين

أعلنت طيران الإمارات عن تجديد شراكتها مع شركة "أيدا كروز AIDA Cruises" للرحلات البحرية موسمين إضافيين. وجرى توقيع اتفاقية التمديد في اليوم الأول من معرض برلين الدولي للسياحة والسفر "آي تي بي برلين" 2024، بما يتماشى مع جهود دبي لزيادة قدرتها في مجال الرحلات البحرية، حيث تواصل جذب أكبر اللاعبين في الصناعة من خلال تقديم مركز بحري متكامل، مع مرافق مناولة حديثة مدعومة باتصال جوي فريد.

وسوف تستكشف طيران الإمارات عدداً من الفرص مع "أيدا كروز" للتسويق المشترك والمواءمة التشغيلية والتخطيط الاستراتيجي حول جداول الرحلات عبر شبكة خطوطها، بالإضافة إلى حلول النقل الميسّرة بين مطار دبي الدولي ومحطة دبي هاربر لرحلات السياحة البحرية.

وتركز الشراكة على تبادل البيانات والرؤى ذات الصلة لتحسين تقديم الخدمات، وتوفير فرق دعم مخصصة لركاب الرحلات البحرية، وتسهيل عملية تسجيل الوصول في محطة دبي هاربر. كما ستخصص الناقلة طاقة استيعابية للموسمين المقبلين لضمان استمرار الزخم لتلبية الطلب على برامج الرحلات البحرية إلى دبي.

وقع الاتفاقية عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، وفيليكس إيشهورن، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "أيدا كروز".

وقال عدنان كاظم: "نحن فخورون بالتزام أيدا كروز القوي تجاه دبي، حيث كانت واحدة من أوائل خطوط الرحلات البحرية التي وصلت إلى دبي في عام 2006. ونحن نستعد حالياً لموسم آخر للرحلات البحرية في دبي، ومن خلال دعم شركاء مثل أيدا كروز، فإننا سنواصل ترسيخ مكانة دبي كوجهة جاذبة للرحلات البحرية خلال فصل الشتاء".

وقال فيليكس إيشهورن: "تعد منطقة الخليج العربي أحد الوجهات الشتوية الرائجة لدينا نظراً لأوقات الطيران ودرجات الحرارة المعتدلة وساعات النهار الطويلة، وانطلاقاً من المحطات الحديثة في دبي هاربر والتي يسهل الوصول إليها من مناطق الجذب في المدينة، والربط المتميز بالمطار، فإن تعاوننا مع طيران الإمارات سيسهم في تعزيز جاذبية هذه الوجهة لضيوفنا من خلال خيارات رحلات مصممة بشكل خاص".

وتعمل سفينة الرحلات البحرية "أيدا بريما" إلى دبي هاربر منذ عام 2021، ويمكنها استيعاب نحو 3200 مسافر. ، وسوف يستمع المسافرون، الذين ينطلقون وينهون الرحلة من دبي في هذا الموسم، بمسارات متنوعة تشمل وجهات مثل بانكوك وهونج كونج وشنغهاي. ويتضمن خط سير الرحلة من دبي الرسو وزيارة كلٍ من أبوظبي وعمان وقطر.

وكانت دبي رائدة في ربط نظام السفر والسياحة لتسهيل الدخول وإصدار التأشيرات بسلاسة لركاب الرحلات البحرية، وخدمات المناولة السهلة في الموانئ، التي تشمل استخدام محطة طيران الإمارات لإنجاز إجراءات السفر في دبي هاربر، بالإضافة إلى مجموعة من وسائل الراحة الأخرى عبر الرحلة الجوية والبرية بأكملها. ويتمتع المسافرون بميزة إضافية تتمثل في النزول في واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شهرة في العالم، التي تضم مجموعة من المعالم والمرافق السياحية الشهيرة التي تناسب جميع الأذواق والأعمار والميزانيات.

وتتيح محطة طيران الإمارات لإنجاز إجراءات السفر في دبي هاربر، التي تحتوي على 12 كاونتراً، للمسافرين بعد مغادرة سفنهم السياحية، تسجيل أمتعتهم والحصول على بطاقات الصعود إلى الطائرة قبل 4 ساعات من إقلاع الرحلة لتمكينهم من استكشاف دبي بسهولة وبدون حقائبهم قبل التوجه مباشرة إلى المطار لرحلتهم الجوية.

ونقلت طيران الإمارات وفي العام الماضي، نحو 400 ألف مسافر عبر الرحلات البحرية باستخدام محطة الرحلات البحرية في دبي. واستقبلت المدينة أكثر من 166 سفينة خلال موسم الرحلات البحرية الماضي، ما يجعلها أكبر وجهة للانطلاق عبر المنطقة والأكثر شعبية لسفن الرحلات البحرية.

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