"فولكس واجن الشرق الأوسط" ترعى المواهب الكروية الشابة في نادي "جلف يونايتد"

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- Houbara Communicatons) دبي، الإمارات العربية المتحدة 5 مارس 2024 – أعلنت "فولكس واجن الشرق الأوسط" عن رعايتها لنادي "جلف يونايتد" لكرة القدم، ضمن إطار رؤيتهما المشتركة في تطوير ودعم مستقبل كرة القدم في المجتمعات المحلية. وستشهد هذه الشراكة إطلاق النسخة الأولى من كأس فولكس واجن، وهي بطولة مصممة خصيصًا للاعبين الشباب والعائلات، والتي تهدف إلى دعم رياضة كرة القدم على المستوى الشعبي في الإمارات العربية المتحدة.
بعد انضمامه مؤخراً إلى دوري الدرجة الأولى، حقق نادي "جلف يونايتد" لكرة القدم، إنجازاً لافتًا كأول فريق في الإمارات يحقق صعودين متتاليين، والفوز بلقب الدوري في موسمين متتاليين. إضافةً إلى ذلك، يلتزم النادي بدعم الجيل القادم من اللاعبين الشباب من خلال أكاديميته وبرامج السكن والمنح الدراسية.
بنهجه الرائد بتطوير المواهب، يقدم نادي "جلف يونايتد" لكرة القدم بالتعاون مع فولكس واجن الشرق الأوسط بطولة مميزة للاعبي كرة القدم الناشئين، بنين وبنات، الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و12 عامًا. وستشهد هذه الفعالية مشاركة 32 فريقًا، والتي ستقام في مدرسة "كينجز" بمنطقة البرشا يوم 8 مارس 2024.
في هذه المناسبة عبّر ماتياس تزيغلر، المدير الإداري لشركة فولكس واجن الشرق الأوسط، عن سعادته بالشراكة مع نادي جلف يونايتد، لافتًا إلى ما يجمع بينهما من شعبية واسعة لدى الجماهير. وأضاف تزيغلر: "نحن في فولكس واجن الشرق الأوسط لا نقدّم مجرد سيارات، بل نركز على التجارب التي تُقرّب الناس من بعضهم البعض." وأوضح أنّ هذا التعاون يعكس روح الشركة "صُمم للجميع" في نشر الفرح والشغف في المجتمع من خلال رياضة كرة القدم".
من جانبه أكد محمد جراد، مدير التسويق في نادي جلف يونايتد لكرة القدم على إيمان النادي الراسخ بقدرة الرياضة على صياغة مستقبل أكثر إشراقاً للشباب. وأضاف: "نسعى من خلال هذه الشراكة مع فولكس واجن إلى توسيع آفاقنا وخلق المزيد من الفرص التي تُتيح للجميع، دون استثناء، المشاركة والنمو وتحقيق التفوق في رياضة كرة القدم".
تأتي رعاية فولكس واجن الشرق الأوسط لنادي جلف يونايتد لكرة القدم بعد الشراكة الناجحة والمستمرة مع مؤسسة قطر، التي تم توقيعها العام الماضي، لتُشكل إنجازًا هامًا آخر في رحلة العلامة التجارية العالمية "نحن نقود كرة القدم " ودعم هذه الرياضة على مختلف المستويات.
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