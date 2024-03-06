ديلويت تعلن عن تأسيس مركز ServiceNow للابتكار في الرياض ضمن معرض ليب 2024

(MENAFN
- Deloitte) الرياض، المملكة العربية السعودية، 4 مارس 2024 – أعلنت كل من ديلويت، الشركة العالمية للخدمات المهنية، وServiceNow الشركة العالمية للخدمات الرقمية، عن خطتهما لتأسيس مركز ServiceNow للابتكار في القطاع العام ضمن مركز ديلويت الرقمي في مدينة الرياض. وقد أعلنت الشركتان عن هذه الخطة في يوم افتتاح معرض التكنولوجيا العالمي، ليب 2024 الذي تستضيفه الرياض بين 4 – 7 مارس 2024.
في هذه المناسبة، صرح معتصم الدجاني، الرئيس التنفيذي لديلويت الشرق الأوسط: ”إن خطتنا لافتتاح مركز ServiceNow للابتكار في الرياض هي خير دليل على التزامنا باستشراف الاحتياجات المتنامية للقطاعين العام والخاص بالمملكة وتلبيتها، بالإضافة إلى التزامنا ببرنامج السعودة من خلال إتاحة فرص العمل وفرص تطوير مهارات المستقبل للمواهب السعودية. وسوف نواصل سعينا بالتعاون مع شركائنا العالميين لدفع عجلة الابتكار والتحوّل الرقمي في المملكة بما يتماشى مع رؤية 2030.
وسيكون مركز ServiceNow الأبرز من نوعه في مدينة الرياض، وسيعمل كمنصة استراتيجية لقادة القطاع العام والأعمال الراغبين بدفع عجلة الابتكار وتعزيز الإنتاجية في مؤسساتهم. كما ستعزز الشركتان المركز المذكور بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وأعلنوا عن تسخير الخبرة المعرفية المشتركة التي يمتلكها المتخصصون في كلتا الشركتين في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي في العديد من القطاعات. لهذا الغرض، سوف يتعاون القائمون على المركز الجديد عن كثب مع مختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص للوقوف على أهداف أعمالهم، وتبسيط عملياتهم التشغيلية، وردم الفجوات في مهاراتها الداخلية من خلال رفع مهارات العاملين فيها وتعظيم العائد على الاستثمار.
تعقيباً على هذه الشراكة، قال رشيد بشير، المدير التنفيذي لقطاع الاستشارات العامة في ديلويت الشرق الأوسط: ”تعكس شراكتنا مع ServiceNow حرصنا على الاستفادة من موقعنا الريادي في السوق، وفهمنا العميق لاحتياجات مختلف المؤسسات العامة والخاصة من أجل تقوية هذه المؤسسات بالمعرفة والمهارات والموارد المناسبة التي تحتاجها لتحقيق القيمة القصوى من إمكانيات منصة ServiceNow، وتحقيق النمو المستدام حتى تتمكن من النجاح في العصر الرقمي المتجدد باستمرار.“
من جهته، صرح راج إيار، مسؤول القطاع العام في شركة ServiceNow: ”تعكس هذه الشراكة تصميمنا على تغيير طريقة عمل الحكومات بالاستفادة من إمكانيات التحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي التوليدي. كما سنعمل من خلال مركز الابتكار الجديد في الرياض على تضافر جهودنا مع شركائنا في ديلويت لمساعدة المملكة في سعيها الحثيث لتقديم الخدمات الرقمية الأحدث. وبفضل هذه الشراكة مع ديلويت، سيكون من السهل علينا أكثر من أي وقت مضى تسخير الإمكانيات التي تزخر بها منصة ServiceNow من أجل إحداث تغييرات نوعية فعلاً في طريقة أداء الحكومات لخدماتها لجميع المواطنين.“
تجدر الإشارة إلى أنّ مركز ServiceNow للابتكار سوف يبني على خبرة ديلويت الممتدة لأكثر من 11 سنة باعتبارها الشريك العالمي لشركة ServiceNow، نفذت ديلويت خلالها برامج التحوّل الرقمي لأكثر من 5,500 عميل في مختلف دول العالم من خلال أكثر من 6,000 مشروع.
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