الذهب يتراجع عن ذروته القياسية لكنه يظل متماسكاً فوق الـ 2100 دولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء لكنها ظلت فوق مستوى 2100 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما دفع ارتفاع الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية في يونيو المعدن الثمين إلى مستوى قياسي في الجلسة السابقة قبل شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2124.46 دولار للأوقية بحلول الساعة 0229 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 2132.90 دولار.

وبلغت المعاملات الفورية مستوى قياسيا عند 2141.59 دولار للأوقية خلال الليل أمس الثلاثاء لترتفع للجلسة الخامسة على التوالي.

وتباطأ نمو قطاع الخدمات الأمريكية قليلا في فبراير شباط وسط انخفاض في معدل التوظيف وتراجع الطلبيات الجديدة للسلع المصنعة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يناير.

وحومت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في شهر واحد، مما يزيد الإقبال على شراء السبائك التي لا تدر عوائد.

ووفقا لتطبيق توقعات أسعار الفائدة الخاص بشركة إل.إس.إي.جي يرى المتداولين احتمالا يبلغ 71 بالمئة في إقدام البنك المركزي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة في يونيو ارتفاعا من 65 بالمئة صباح أمس الثلاثاء.

ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة زيادة الإقبال على شراء السبائك التي لا تدر عائدا.

وينصب تركيز المستثمرين على اليوم الأول لشهادة باول نصف السنوية أمام الكونجرس حول حالة الاقتصاد الأمريكي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 879.46 دولارا للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 946.51 دولار، ونزل سعر الفضة 0.4 بالمئة إلى 23.59 دولار.

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