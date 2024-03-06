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سوق دبي يعيد سهم «دريك آند سكل» للتداول بعد زيادة رأسمالها

3/6/2024 12:45:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد المهندس شفيق عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة دريك آند سكل انترناشونال موافقة سوق دبي المالي على إعادة سهم الشركة للتداول بعد نجاح استكمال زيادة رأس مال الشركة بما لا يقل عن 300 مليون درهم حسب خطة إعادة الهيكلة الموافق عليها من المحكمة المختصة.

وأوضح أن هيئة الأوراق المالية والسلع وافقت أيضاً على جدول أعمال الجمعية العمومية المتضمن
زيادة رأس مال الشركة وإعادة أسهم الشركة للتداول في سوق دبي المالي، في خطوة مهمة بالتزامن مع موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد يوم الأربعاء 27 مارس 2024.

وقال:" إننا سعداء بهذا التقدم الكبير الذي أحرزناه في هذه المرحلة المهمة لعودة أقوى وأكبر لشركة دريك آند سكل انترناشونال، وهذا التقدم لم يكن ليتحقق لو لا الجهود الكبيرة للقيمين على هيئة الاوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي وجميع الجهات الحكومية المعنية في دولة الامارات وأعضاء مجلس الإدارة وفريق عمل الشركة بكافة إداراته."

وتوجه المهندس شفيق عبد الحميد بالشكر والامتنان لجميع الجهات والهيئات في الإمارات التي ساهمت في الوصول لهذه المرحله المهمة من إعادة الهيكلة وإلى كافة المساهمين على تحليهم بالصبر خلال الفترة الماضية. كما أشار إلى أهمية مشاركتهم في هذا الإنجاز من خلال حضورهم اجتماع الجمعية العمومية وتصويتهم لصالح القرارات الاستراتيجية بما يخص زيادة رأس مال الشركة المحوري لاعادة سهم الشركه للتداول في سوق دبي المالي ووضع خطة العمل والنظرة المستقبلية لإدارة الشركة وغيرها من البنود الرئيسية الأخرى التي تضمنتها دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

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