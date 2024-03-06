بايدن: ترامب مصمم على تدمير ديموقراطيتنا

حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن دونالد ترامب "مصمم على تدمير" الديموقراطية الأميركية، وذلك بعدما سجل الطرفان انتصارات كبيرة في انتخابات "الثلاثاء الكبير" التمهيدية للحزبين الديموقراطي والجمهوري ستقودهما إلى مواجهة رئاسية جديدة.

وقال بايدن في بيان وزعته حملته الانتخابية إن ترامب "مصمم على تدمير ديموقراطيتنا، وانتزاع حريات أساسية، مثل قدرة النساء على اتخاذ قراراتهن الخاصة بالرعاية الصحية، وإقرار جولة أخرى من التخفيضات الضريبية للأثرياء بمليارات الدولارات (...) وسيفعل أو يقول أي شيء للوصول إلى السلطة".

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