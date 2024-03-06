بايدن: ترامب مصمم على تدمير ديموقراطيتنا

(MENAFN
- Al-Bayan)
حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن دونالد ترامب "مصمم على تدمير" الديموقراطية الأميركية، وذلك بعدما سجل الطرفان انتصارات كبيرة في انتخابات "الثلاثاء الكبير" التمهيدية للحزبين الديموقراطي والجمهوري ستقودهما إلى مواجهة رئاسية جديدة.
وقال بايدن في بيان وزعته حملته الانتخابية إن ترامب "مصمم على تدمير ديموقراطيتنا، وانتزاع حريات أساسية، مثل قدرة النساء على اتخاذ قراراتهن الخاصة بالرعاية الصحية، وإقرار جولة أخرى من التخفيضات الضريبية للأثرياء بمليارات الدولارات (...) وسيفعل أو يقول أي شيء للوصول إلى السلطة".
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