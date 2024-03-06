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«إقامة دبي» تعلن عن تفاصيل «باقة العمل» الجديدة

3/6/2024 12:45:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن تفاصيل باقة العمل الجديدة التي تختصر إجراءات 5 جهات اتحادية ومحلية، وهي وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الإتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ودبي الصحية ودائرة الاقتصاد والسياحة، وسوف تتوفر خدمات الباقة الجديد على منصة استثمر في دبي، والتي يمكن للمتعاملين استخدامها.

وتقلص باقة العمل الجديدة زمن إنجاز المعاملات من 30 يوماً إلى 5 أيام. وتأتي ضمن جهود دولة الإمارات نحو تصفير البيروقراطية الحكومية.

وتقلص باقة العمل الجديدة عدد الوثائق المطلوبة لإنجاز المعاملات من 16 وثيقة إلى 5 وثائق، كما تقلص عدد الزيارات إلى مراكز الخدمة من 7 زيارات إلى زيارتين فقط.

وسوف يستفيد من باقة العمل الجديدة أكثر من 275 ألف شركة في إمارة دبي، وسوف يتم تعميمها لاحقاً لتشمل باقي إمارات الدولة.

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