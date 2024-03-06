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البحرية البريطانية: البحرية اليمنية تأمر سفينة بتغيير مسارها بالبحر الأحمر

3/6/2024 12:07:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، إنها تلقت بلاغاً عن اعتراض سفينة تجارية عبر أجهزة اتصالات لاسلكية عالية التردد من قبل جهة تصف نفسها بأنها البحرية اليمنية وتأمرها بتغيير مسارها في البحر الأحمر.

وأضافت الهيئة في بيان أنها نصحت السفن الموجودة في المنطقة المحيطة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.
وأعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيون" أمس الثلاثاء، عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر بصواريخ بحرية وطائرات مسيرة.


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