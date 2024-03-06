البحرية البريطانية: البحرية اليمنية تأمر سفينة بتغيير مسارها بالبحر الأحمر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، إنها تلقت بلاغاً عن اعتراض سفينة تجارية عبر أجهزة اتصالات لاسلكية عالية التردد من قبل جهة تصف نفسها بأنها البحرية اليمنية وتأمرها بتغيير مسارها في البحر الأحمر.
وأضافت الهيئة في بيان أنها نصحت السفن الموجودة في المنطقة المحيطة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.
وأعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيون" أمس الثلاثاء، عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر بصواريخ بحرية وطائرات مسيرة.
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