انخفاض أسعار النفط عالمياً اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار النفط عالمياً، اليوم الأربعاء، إذ تعارضت المخاوف بشأن نمو الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، مع مؤشرات على شح في الإمدادات في ظل تخفيضات إنتاجية من جانب منتجين كبار.
وتلقت الأسعار دعماً من تراجع الدولار الأمريكي، وهو الأمر الذي عزز الطلب للمشترين الذين يدفعون بعملات أخرى.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا إلى 81.91 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا إلى 78.04 دولار للبرميل.
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