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انخفاض أسعار النفط عالمياً اليوم

3/6/2024 12:07:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار النفط عالمياً، اليوم الأربعاء، إذ تعارضت المخاوف بشأن نمو الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، مع مؤشرات على شح في الإمدادات في ظل تخفيضات إنتاجية من جانب منتجين كبار.


وتلقت الأسعار دعماً من تراجع الدولار الأمريكي، وهو الأمر الذي عزز الطلب للمشترين الذين يدفعون بعملات أخرى.


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا إلى 81.91 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا إلى 78.04 دولار للبرميل.


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