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السعودية ترفع سعر الخام العربي الخفيف

3/6/2024 12:07:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت متعاملون إن السعودية - أكبر مُصدر للنفط في العالم - رفعت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف الرئيسي لآسيا في نيسان المقبل بما يتماشى مع بعض التوقعات.


وحددت أرامكو السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للتحميل في نيسان إلى آسيا بـ 1.70 دولاراً للبرميل فوق متوسط عُمان/دبي، وهو أعلى بقليل من الشهر السابق البالغة 1.50 دولاراً للبرميل.


وتوقعت السوق أن تبقي السعودية على سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف المتجه إلى آسيا دون تغيير أو رفعه بما يتراوح بين 10 سنتات و 20 سنتا للبرميل لشهر نيسان.


وانخفضت سعر البيع الرسمي لشهر نيسان إلى شمال غرب أوروبا بمقدار 60 إلى 70 سنتا للبرميل.


ولم يطرأ تغيير يذكر على سعر البيع الرسمي للخام المتجه إلى الولايات المتحدة.

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