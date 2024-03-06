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رئيس الوزراء القطري يبحث مع بلينكن إطلاق سراح الأسرى بغزة

3/6/2024 12:07:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن بحث مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بواشنطن الجهود لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين بغزة.


وقالت الخارجية إن بلينكن أكد دعم واشنطن لمسار إقامة دولة فلسطينية مع ضمانات أمنية لإسرائيل.


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