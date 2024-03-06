رئيس الوزراء القطري يبحث مع بلينكن إطلاق سراح الأسرى بغزة

رئيس الوزراء القطري يبحث مع بلينكن إطلاق سراح الأسرى بغزة
التاريخ
3/6/2024 12:07:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن بحث مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بواشنطن الجهود لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين بغزة.
وقالت الخارجية إن بلينكن أكد دعم واشنطن لمسار إقامة دولة فلسطينية مع ضمانات أمنية لإسرائيل.
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