تراجع أسعار الذهب عالمياً اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الأربعاء، لكنها ظلت فوق مستوى 2100 دولار للأوقية، بعدما دفع ارتفاع الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية في حزيران المقبل المعدن الثمين إلى مستوى قياسي في الجلسة السابقة .



وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2124.46 دولار للأوقية، وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 % إلى 2132.90 دولار.



وبلغت المعاملات الفورية مستوى قياسيا عند 2141.59 دولار للأوقية لترتفع للجلسة الخامسة على التوالي.



ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة زيادة الإقبال على شراء السبائك التي لا تدر عائداً.

