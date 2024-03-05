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مستشار الامن القومي ورئيس الوزراء القطري يؤكدان ان الافراج عن الرهائن يوقف اطلاق النار في غزة

3/5/2024 11:35:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 5 - 3 (كونا) -– ذكر البيت الابيض اليوم الثلاثاء ان مستشار الامن القومي الامريكي جيك سوليفان ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني اكدا ان الافراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة (حماس) سيوقف اطلاق النار في غزة لمدة ستة اسابيع.
وقال البيت الابيض في بيان ان الجانبين بحثا خلال اجتماع بينهما في واشنطن الجهود المبذولة للتوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار بين الكيان الاسرائيلي المحتل وحركة (حماس) يتيح الافراج عن الرهائن الذين تحتجزهم الحركة.
واوضح ان الطرفين شددا خلال الاجتماع على أن "إطلاق سراح المرضى والجرحى والمسنين والنساء الرهائن سيؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لمدة ستة أسابيع على الأقل".
وأشار الى ان سوليفان اكد ان "التوصل الى اتفاق وقف اطلاق النار سيتيح تدفق المساعدات الإنسانية لسكان غزة بصورة اكبر تمهيدا لتأمين ترتيبات أكثر استدامة واستقرار مستدام".
ولفت الى ان الطرفين اتفقا على ابقاء الاتصال منتظما بينهما خلال الأيام المقبلة مع استمرار المحادثات للوصول الى اتفاق وقف اطلاق النار.
ومن المقرر ان يجتمع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن ال ثاني مع وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن لبحث جهود المساعدات الانسانية الى غزة ومسار مباحثات اتفاق وقف اطلاق النار.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في وقت سابق من اليوم ان قرار التوصل لاتفاق من شأنه وقف إطلاق النار في غزة بات "في يد حركة حماس". (النهاية)

ا م م / ر ج



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