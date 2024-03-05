مستشار الامن القومي ورئيس الوزراء القطري يؤكدان ان الافراج عن الرهائن يوقف اطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 5 - 3 (كونا) -– ذكر البيت الابيض اليوم الثلاثاء ان مستشار الامن القومي الامريكي جيك سوليفان ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني اكدا ان الافراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة (حماس) سيوقف اطلاق النار في غزة لمدة ستة اسابيع.
وقال البيت الابيض في بيان ان الجانبين بحثا خلال اجتماع بينهما في واشنطن الجهود المبذولة للتوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار بين الكيان الاسرائيلي المحتل وحركة (حماس) يتيح الافراج عن الرهائن الذين تحتجزهم الحركة.
واوضح ان الطرفين شددا خلال الاجتماع على أن "إطلاق سراح المرضى والجرحى والمسنين والنساء الرهائن سيؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لمدة ستة أسابيع على الأقل".
وأشار الى ان سوليفان اكد ان "التوصل الى اتفاق وقف اطلاق النار سيتيح تدفق المساعدات الإنسانية لسكان غزة بصورة اكبر تمهيدا لتأمين ترتيبات أكثر استدامة واستقرار مستدام".
ولفت الى ان الطرفين اتفقا على ابقاء الاتصال منتظما بينهما خلال الأيام المقبلة مع استمرار المحادثات للوصول الى اتفاق وقف اطلاق النار.
ومن المقرر ان يجتمع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن ال ثاني مع وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن لبحث جهود المساعدات الانسانية الى غزة ومسار مباحثات اتفاق وقف اطلاق النار.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في وقت سابق من اليوم ان قرار التوصل لاتفاق من شأنه وقف إطلاق النار في غزة بات "في يد حركة حماس". (النهاية)
ا م م / ر ج
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