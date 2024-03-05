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وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند تتنحى عن منصبها

3/5/2024 11:35:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 5 - 3 (كونا) -- أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء أن وكيلة الوزارة للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند أبلغته نيتها التنحي عن منصبها وأعرب عن امتنانه لقيادتها في مختلف الشؤون الدولية وخاصة في ملف أوكرانيا.
وقال بلينكن في بيان نشرته الخارجية الأمريكية إن نولاند جسدت خلال فترة توليها لمنصبها "التزام الرئيس (الأمريكي جو) بايدن بوضع الدبلوماسية مرة أخرى في قلب سياستنا الخارجية وتنشيط قيادة الولايات المتحدة (على الساحة) العالمية في وقت حرج بالنسبة لأمتنا والعالم".
ونوه بأن نولاند "قادت على مدى السنوات الثلاث الماضية الوزارة في مختلف الشؤون الدولية بدءا من معالجة الأزمات المعقدة في منطقة الساحل وهايتي والشرق الأوسط إلى توسيع وتعزيز التحالفات والشراكات الأمريكية في جميع أنحاء أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ".
وأشار إلى أن "قيادة نولاند في الشأن الأوكراني هي ما سيدرسه الدبلوماسيون وطلاب السياسة الخارجية لسنوات قادمة".
وأكد أنها بذلت "جهودا لا غنى عنها في مواجهة غزو (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين واسع النطاق لأوكرانيا وحشد تحالف عالمي لضمان فشله الاستراتيجي ومساعدة أوكرانيا في العمل باتجاه التمكن من الوقوف بقوة على قدميها ديمقراطيا واقتصاديا وعسكريا".
وأفاد بلينكن بأنه تم تكليف وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية جون باس بالعمل كقائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية إلى أن يتم تعيين بديل لنولاند. (النهاية)

ر س ر / ر ج



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