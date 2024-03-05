وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند تتنحى عن منصبها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 5 - 3 (كونا) -- أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء أن وكيلة الوزارة للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند أبلغته نيتها التنحي عن منصبها وأعرب عن امتنانه لقيادتها في مختلف الشؤون الدولية وخاصة في ملف أوكرانيا.
وقال بلينكن في بيان نشرته الخارجية الأمريكية إن نولاند جسدت خلال فترة توليها لمنصبها "التزام الرئيس (الأمريكي جو) بايدن بوضع الدبلوماسية مرة أخرى في قلب سياستنا الخارجية وتنشيط قيادة الولايات المتحدة (على الساحة) العالمية في وقت حرج بالنسبة لأمتنا والعالم".
ونوه بأن نولاند "قادت على مدى السنوات الثلاث الماضية الوزارة في مختلف الشؤون الدولية بدءا من معالجة الأزمات المعقدة في منطقة الساحل وهايتي والشرق الأوسط إلى توسيع وتعزيز التحالفات والشراكات الأمريكية في جميع أنحاء أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ".
وأشار إلى أن "قيادة نولاند في الشأن الأوكراني هي ما سيدرسه الدبلوماسيون وطلاب السياسة الخارجية لسنوات قادمة".
وأكد أنها بذلت "جهودا لا غنى عنها في مواجهة غزو (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين واسع النطاق لأوكرانيا وحشد تحالف عالمي لضمان فشله الاستراتيجي ومساعدة أوكرانيا في العمل باتجاه التمكن من الوقوف بقوة على قدميها ديمقراطيا واقتصاديا وعسكريا".
وأفاد بلينكن بأنه تم تكليف وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية جون باس بالعمل كقائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية إلى أن يتم تعيين بديل لنولاند. (النهاية)
ر س ر / ر ج
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