Wednesday, 06 March 2024 08:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسؤول: تركيا جذبت استثمارات بقيمة 262 مليار دولار منذ عام 2003

3/5/2024 11:35:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 5 - 3 (كونا) -- كشف رئيس مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية براق داغلي أوغلو اليوم الثلاثاء عن أن بلاده جذبت استثمارات بقيمة 262 مليار دولار منذ عام 2003.
وأفاد داغلي أوغلو في كلمة ألقاها خلال اجتماع لجمعية المستثمرين الدوليين في اسطنبول بأن أقل من ستة آلاف شركة ذات رأسمال دولي كانت موجودة في تركيا عام 2003 بينما يوجد الآن أكثر من 80 ألف شركة ذات رأسمال دولي.
ولفت الى أن تركيا كانت عام 2003 من بين الدول ذات الدخل المتوسط الى المنخفض حيث كان يبلغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي ثلاثة آلاف دولار لكنها باتت الآن بين مصاف الدول ذات الدخل المتوسط الى المرتفع بنصيب 13 ألف دولار للفرد.
وتابع "كانت حصة تركيا من التجارة العالمية تصل إلى ما يزيد قليلا على خمسة في الألف لكن حصتها التصديرية الآن ارتفعت إلى أكثر من 1ر1 بالمئة".
بدوره قال المدير القطري للبنك الدولي في تركيا هومبيرتو لوبيز إن إنتاج الطاقة يعتبر قطاعا مهما للغاية مشيرا الى أن أنقرة خصصت لنقل الطاقة ميزانية بلغت 750 مليون دولار خلال السنة المالية القادمة.
ولفت لوبيز الى أن 55 بالمئة من الطاقة التي تستخدمها تركيا حاليا هي طاقة متجددة معتبرا أنها صورة جيدة للغاية ليس فقط بين الدول النامية ولكن في جميع أنحاء العالم. (النهاية)

ط ا / ر ج



MENAFN05032024000071011013ID1107940326

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث