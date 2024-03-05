مسؤول: تركيا جذبت استثمارات بقيمة 262 مليار دولار منذ عام 2003

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 5 - 3 (كونا) -- كشف رئيس مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية براق داغلي أوغلو اليوم الثلاثاء عن أن بلاده جذبت استثمارات بقيمة 262 مليار دولار منذ عام 2003.
وأفاد داغلي أوغلو في كلمة ألقاها خلال اجتماع لجمعية المستثمرين الدوليين في اسطنبول بأن أقل من ستة آلاف شركة ذات رأسمال دولي كانت موجودة في تركيا عام 2003 بينما يوجد الآن أكثر من 80 ألف شركة ذات رأسمال دولي.
ولفت الى أن تركيا كانت عام 2003 من بين الدول ذات الدخل المتوسط الى المنخفض حيث كان يبلغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي ثلاثة آلاف دولار لكنها باتت الآن بين مصاف الدول ذات الدخل المتوسط الى المرتفع بنصيب 13 ألف دولار للفرد.
وتابع "كانت حصة تركيا من التجارة العالمية تصل إلى ما يزيد قليلا على خمسة في الألف لكن حصتها التصديرية الآن ارتفعت إلى أكثر من 1ر1 بالمئة".
بدوره قال المدير القطري للبنك الدولي في تركيا هومبيرتو لوبيز إن إنتاج الطاقة يعتبر قطاعا مهما للغاية مشيرا الى أن أنقرة خصصت لنقل الطاقة ميزانية بلغت 750 مليون دولار خلال السنة المالية القادمة.
ولفت لوبيز الى أن 55 بالمئة من الطاقة التي تستخدمها تركيا حاليا هي طاقة متجددة معتبرا أنها صورة جيدة للغاية ليس فقط بين الدول النامية ولكن في جميع أنحاء العالم. (النهاية)
ط ا / ر ج
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