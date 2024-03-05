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وزير الخارجية الفرنسي يحذر من خطر عرقلة المؤسسات الأوروبية

3/5/2024 11:35:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 5 - 3 (كونا) -- حذر وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني اليوم الثلاثاء من ان هناك خطرا حقيقيا يتمثل في عرقلة المؤسسات الأوروبية.
وقال سيجورني في مقابلة مع محطة (ال سي أي) التلفزيونية انه يتعين على أوروبا أن تزود نفسها بقدرة دفاعية مشتركة "ومن هذا المنطلق أشدد على اهمية استخدام توازن القوى لحماية الأوروبيين".
وأشار الى ان فرنسا لا تبالغ في تصعيد التوترات موضحا "أن روسيا ليست الضحية".
وحث على مواجهة القوى التوسعية والتحرك في دعم أوكرانيا.
وعن الانتخابات الاوروبية القادمة اكد الوزير الفرنسي انها "الأهم منذ عام 1979 وبعدها سيكون الوقت المناسب لبناء الدفاع الأوروبي وتسريعه". (النهاية)

م ع / ر ج



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