وزير الخارجية الفرنسي يحذر من خطر عرقلة المؤسسات الأوروبية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 5 - 3 (كونا) -- حذر وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني اليوم الثلاثاء من ان هناك خطرا حقيقيا يتمثل في عرقلة المؤسسات الأوروبية.
وقال سيجورني في مقابلة مع محطة (ال سي أي) التلفزيونية انه يتعين على أوروبا أن تزود نفسها بقدرة دفاعية مشتركة "ومن هذا المنطلق أشدد على اهمية استخدام توازن القوى لحماية الأوروبيين".
وأشار الى ان فرنسا لا تبالغ في تصعيد التوترات موضحا "أن روسيا ليست الضحية".
وحث على مواجهة القوى التوسعية والتحرك في دعم أوكرانيا.
وعن الانتخابات الاوروبية القادمة اكد الوزير الفرنسي انها "الأهم منذ عام 1979 وبعدها سيكون الوقت المناسب لبناء الدفاع الأوروبي وتسريعه". (النهاية)
م ع / ر ج
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