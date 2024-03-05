(باريس سان جيرمان) يتأهل الى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على (ريال سوسيداد)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 5 - 3 (كونا) -- تأهل (باريس سان جيرمان) الفرنسي الى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بعد فوزه على (ريال سوسيداد) الإسباني بهدفين لهدف اليوم الثلاثاء في إياب دور ثمن النهائي من المسابقة.
وسجل كيليان مبابي هدفي الفريق الفرنسي في الدقيقتين 15 و56 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب (ريالي أرينا) فيما سجل ميكيل ميرينو هدف تقليص الفارق لأصحاب الأرض.
وتأهل (باريس سان جيرمان) بمجموع أربعة أهداف لهدف بعدما فاز على منافسه الاسباني بهدفين دون رد ذهابا على ملعب (حديقة الأمراء) في شهر فبراير الماضي بينما ودع (ريال سوسيداد) البطولة. (النهاية)
ه ن د / ر ج
MENAFN05032024000071011013ID1107940324
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.