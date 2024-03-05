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(باريس سان جيرمان) يتأهل الى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على (ريال سوسيداد)

3/5/2024 11:35:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 5 - 3 (كونا) -- تأهل (باريس سان جيرمان) الفرنسي الى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بعد فوزه على (ريال سوسيداد) الإسباني بهدفين لهدف اليوم الثلاثاء في إياب دور ثمن النهائي من المسابقة.
وسجل كيليان مبابي هدفي الفريق الفرنسي في الدقيقتين 15 و56 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب (ريالي أرينا) فيما سجل ميكيل ميرينو هدف تقليص الفارق لأصحاب الأرض.
وتأهل (باريس سان جيرمان) بمجموع أربعة أهداف لهدف بعدما فاز على منافسه الاسباني بهدفين دون رد ذهابا على ملعب (حديقة الأمراء) في شهر فبراير الماضي بينما ودع (ريال سوسيداد) البطولة. (النهاية)

ه ن د / ر ج



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