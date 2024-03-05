الرئيس الأمريكي يمدد حالة الطوارئ الوطنية حول فنزويلا لسنة إضافية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 5 - 3 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء تمديد حالة الطوارئ الوطنية لبلاده حول الوضع في فنزويلا لعام إضافي مشيرا إلى أن الأوضاع هناك تمثل "تهديدا غير عادي" للأمن القومي الأمريكي.
وقال بايدن في مذكرة نشرها البيت الأبيض إن "الظروف في فنزويلا تمثل تهديدا غير مألوف وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وكان الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما قد أعلن في 8 مارس 2015 "حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بالوضع في فنزويلا" مشيرا إلى "اضطهاد المعارضين السياسيين وتقييد حريات الصحافة وتجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان واستخدام العنف ردا على الاحتجاجات المناهضة للحكومة والاعتقال والاحتجاز التعسفي للمتظاهرين المناهضين للحكومة فضلا عن تفاقم الفساد الحكومي الكبير".
وبعد ذلك اتخذ الرئيس السابق دونالد ترامب "خطوات إضافية" حول الوضع في فنزويلا على مدى ثلاث سنوات وقع خلالها عددا من الأوامر التنفيذية بهذا الشأن. (النهاية)
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