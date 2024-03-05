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الرئيس الأمريكي يمدد حالة الطوارئ الوطنية حول فنزويلا لسنة إضافية

3/5/2024 11:35:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 5 - 3 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء تمديد حالة الطوارئ الوطنية لبلاده حول الوضع في فنزويلا لعام إضافي مشيرا إلى أن الأوضاع هناك تمثل "تهديدا غير عادي" للأمن القومي الأمريكي.
وقال بايدن في مذكرة نشرها البيت الأبيض إن "الظروف في فنزويلا تمثل تهديدا غير مألوف وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وكان الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما قد أعلن في 8 مارس 2015 "حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بالوضع في فنزويلا" مشيرا إلى "اضطهاد المعارضين السياسيين وتقييد حريات الصحافة وتجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان واستخدام العنف ردا على الاحتجاجات المناهضة للحكومة والاعتقال والاحتجاز التعسفي للمتظاهرين المناهضين للحكومة فضلا عن تفاقم الفساد الحكومي الكبير".
وبعد ذلك اتخذ الرئيس السابق دونالد ترامب "خطوات إضافية" حول الوضع في فنزويلا على مدى ثلاث سنوات وقع خلالها عددا من الأوامر التنفيذية بهذا الشأن. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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