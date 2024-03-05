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برنامج الأغذية العالمي: عمليات إيصال الأغذية إلى شمال غزة تواجه المزيد من النكسات

3/5/2024 11:35:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 5 - 3 (كونا) -- قال برنامج الأغذية العالمي اليوم الثلاثاء ان قوات الكيان الاسرائيلي المحتل أعادت قافلة غذائية مكونة من 14 شاحنة وهي الأولى التي يرسلها منذ أن أوقف عمليات التسليم إلى الشمال في 20 فبراير بعد انتظار دام ثلاث ساعات عند نقطة تفتيش وادي غزة.
واكد نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي كار سكاو في بيان ان البرنامج سيواصل استكشاف كل السبل الممكنة للقيام بذلك رغم أن قافلة اليوم لم تصل إلى الشمال لتوفير الغذاء للأشخاص الذين يعانون من الجوع.
وأضاف سكاو "نحن بحاجة لنقاط دخول إلى شمال غزة تسمح لنا بتوصيل ما يكفي من الغذاء لنصف مليون شخص في حاجة ماسة إليه".
واستؤنفت الثلاثاء الجهود التي يبذلها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لتوصيل الإمدادات الغذائية التي تشتد الحاجة إليها في شمال غزة ولكنها باءت بالفشل إلى حد كبير.
وفي وقت سابق من اليوم وبمساعدة سلاح الجو الملكي الأردني تم إسقاط الإمدادات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي لنحو 20 ألف شخص وبواقع 6 أطنان في شمال غزة حيث بلغ الجوع مستويات كارثية يؤدي معها الى وفاة الأطفال بسبب الأمراض المرتبطة بالجوع في ظل مستويات حادة من سوء التغذية.
وتتطلب عملية إغاثة ضخمة المزيد من نقاط الدخول إلى غزة بما في ذلك من الشمال واستخدام ميناء أشدود حسب ما ذكر برنامج الاغذية العالمي.
واكد البرنامج على "الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في غزة لتمكين عملية بهذا الحجم مع ضرورة توفير قدر أكبر من الأمان للعاملين في المجال الإنساني لنقل المواد الغذائية والإمدادات الأخرى بانتظام في جميع أنحاء القطاع". (النهاية)

ح ت ص / ر ج



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