برنامج الأغذية العالمي: عمليات إيصال الأغذية إلى شمال غزة تواجه المزيد من النكسات

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 5 - 3 (كونا) -- قال برنامج الأغذية العالمي اليوم الثلاثاء ان قوات الكيان الاسرائيلي المحتل أعادت قافلة غذائية مكونة من 14 شاحنة وهي الأولى التي يرسلها منذ أن أوقف عمليات التسليم إلى الشمال في 20 فبراير بعد انتظار دام ثلاث ساعات عند نقطة تفتيش وادي غزة.
واكد نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي كار سكاو في بيان ان البرنامج سيواصل استكشاف كل السبل الممكنة للقيام بذلك رغم أن قافلة اليوم لم تصل إلى الشمال لتوفير الغذاء للأشخاص الذين يعانون من الجوع.
وأضاف سكاو "نحن بحاجة لنقاط دخول إلى شمال غزة تسمح لنا بتوصيل ما يكفي من الغذاء لنصف مليون شخص في حاجة ماسة إليه".
واستؤنفت الثلاثاء الجهود التي يبذلها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لتوصيل الإمدادات الغذائية التي تشتد الحاجة إليها في شمال غزة ولكنها باءت بالفشل إلى حد كبير.
وفي وقت سابق من اليوم وبمساعدة سلاح الجو الملكي الأردني تم إسقاط الإمدادات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي لنحو 20 ألف شخص وبواقع 6 أطنان في شمال غزة حيث بلغ الجوع مستويات كارثية يؤدي معها الى وفاة الأطفال بسبب الأمراض المرتبطة بالجوع في ظل مستويات حادة من سوء التغذية.
وتتطلب عملية إغاثة ضخمة المزيد من نقاط الدخول إلى غزة بما في ذلك من الشمال واستخدام ميناء أشدود حسب ما ذكر برنامج الاغذية العالمي.
واكد البرنامج على "الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في غزة لتمكين عملية بهذا الحجم مع ضرورة توفير قدر أكبر من الأمان للعاملين في المجال الإنساني لنقل المواد الغذائية والإمدادات الأخرى بانتظام في جميع أنحاء القطاع". (النهاية)
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