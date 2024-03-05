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بلينكن يدعو الكيان الاسرائيلي المحتل الى اتخاذ خطوات عاجلة لتوسيع نطاق ايصال المساعدات الانسانية الى غزة

3/5/2024 11:35:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 5 - 3 (كونا) –- دعا وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن مجددا اليوم الثلاثاء الكيان الاسرائيلي المحتل الى اتخاذ "خطوات عاجلة" لتوسيع نطاق ايصال وتوزيع المساعدات الانسانية للمدنيين في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية ماثيو ميلر في بيان ان ذلك جاء خلال اجتماع بلينكن مع عضو حكومة الحرب في الكيان المحتل بيني غانتس الذي يزور واشنطن حاليا.
واضاف ميلر ان الوزير بلينكن اكد خلال اللقاء أهمية التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار يتيح اطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة (حماس).
واوضح ان الوزير بلينكن اكد دعمه لاستمرار المحادثات للتوصل إلى مثل هذا الاتفاق كما دعا حكومة نتنياهو الى اتخاذ "خطوات عاجلة" لتوسيع نطاق إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية بما في ذلك عن طريق فتح معابر إضافية.
كما أكد بلينكن الحاجة إلى "خطة إنسانية ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ" قبل أي عملية عسكرية كبيرة في رفح نظرا للمخاطر التي يتعرض لها المدنيون.
وشدد على أن "الولايات المتحدة تدعم الخطوات الرامية إلى تعزيز السلام والأمن الدائمين للاسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".
وكانت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس قد حثت خلال اجتماعها مع غانتس امس الاثنين على ضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل تدفق المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.
واعربت هاريس عن قلقها العميق إزاء الأوضاع الإنسانية في غزة والمأساة المروعة الأخيرة بالإشارة إلى استشهداد ما يزيد على 100 فلسطيني الأسبوع الماضي بينما كانوا ينتظرون تسلم المساعدات من قافلة إغاثية في دوار النابلسي بشمال القطاع. (النهاية)

أ م م / ر ج



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