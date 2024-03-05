بلينكن يدعو الكيان الاسرائيلي المحتل الى اتخاذ خطوات عاجلة لتوسيع نطاق ايصال المساعدات الانسانية الى غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 5 - 3 (كونا) –- دعا وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن مجددا اليوم الثلاثاء الكيان الاسرائيلي المحتل الى اتخاذ "خطوات عاجلة" لتوسيع نطاق ايصال وتوزيع المساعدات الانسانية للمدنيين في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية ماثيو ميلر في بيان ان ذلك جاء خلال اجتماع بلينكن مع عضو حكومة الحرب في الكيان المحتل بيني غانتس الذي يزور واشنطن حاليا.
واضاف ميلر ان الوزير بلينكن اكد خلال اللقاء أهمية التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار يتيح اطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة (حماس).
واوضح ان الوزير بلينكن اكد دعمه لاستمرار المحادثات للتوصل إلى مثل هذا الاتفاق كما دعا حكومة نتنياهو الى اتخاذ "خطوات عاجلة" لتوسيع نطاق إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية بما في ذلك عن طريق فتح معابر إضافية.
كما أكد بلينكن الحاجة إلى "خطة إنسانية ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ" قبل أي عملية عسكرية كبيرة في رفح نظرا للمخاطر التي يتعرض لها المدنيون.
وشدد على أن "الولايات المتحدة تدعم الخطوات الرامية إلى تعزيز السلام والأمن الدائمين للاسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".
وكانت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس قد حثت خلال اجتماعها مع غانتس امس الاثنين على ضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل تدفق المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.
واعربت هاريس عن قلقها العميق إزاء الأوضاع الإنسانية في غزة والمأساة المروعة الأخيرة بالإشارة إلى استشهداد ما يزيد على 100 فلسطيني الأسبوع الماضي بينما كانوا ينتظرون تسلم المساعدات من قافلة إغاثية في دوار النابلسي بشمال القطاع. (النهاية)
أ م م / ر ج
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