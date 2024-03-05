موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - بحفظ الله ورعايته حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه يعود إلى أرض الوطن قادما من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك بعد زيارة دولة.

مسقط - أربعة طلاب كويتيين يحصدون المركز الأول بالأولمبياد الخليجي للروبوت في مسابقة حلبة الروبوت (تركيب - برمجة - تطبيق) التي أقيمت بالعاصمة العمانية مسقط.

واشنطن - الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ضابط استخبارات سابق في قوات الكيان الإسرائيلي المحتل لكونه "المهندس" الذي يقف وراء تطوير أدوات تجسس سيبرانية استخدمت لاستهداف مسؤولين حكوميين وصحفيين وخبراء سياسيين أمريكيين.

نيويورك - تقرير اقتصادي يفيد باستعادة مؤسس شركة (أمازون) جيف بيزوس لقب أغنى شخص في العالم بصافي ثروة يبلغ 200 مليار دولار متفوقا على ايلون ماسك الذي تم تقدير ثروته ب 198 مليار دولار بعدما خسر نحو 31 مليار دولار نتيجة تراجع أسهم شركته للسيارات الكهربائية (تسلا).

برلين - السلطات الأمنية في ألمانيا تعلن عن إغلاق مصنع الشركة الأمريكية لصناعة السيارات (تيسلا) بعد استهدافه من قبل مجموعة يسارية متطرفة. (النهاية) ر ج