موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - بحفظ الله ورعايته حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه يعود إلى أرض الوطن قادما من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك بعد زيارة دولة.
مسقط - أربعة طلاب كويتيين يحصدون المركز الأول بالأولمبياد الخليجي للروبوت في مسابقة حلبة الروبوت (تركيب - برمجة - تطبيق) التي أقيمت بالعاصمة العمانية مسقط.
واشنطن - الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ضابط استخبارات سابق في قوات الكيان الإسرائيلي المحتل لكونه "المهندس" الذي يقف وراء تطوير أدوات تجسس سيبرانية استخدمت لاستهداف مسؤولين حكوميين وصحفيين وخبراء سياسيين أمريكيين.
نيويورك - تقرير اقتصادي يفيد باستعادة مؤسس شركة (أمازون) جيف بيزوس لقب أغنى شخص في العالم بصافي ثروة يبلغ 200 مليار دولار متفوقا على ايلون ماسك الذي تم تقدير ثروته ب 198 مليار دولار بعدما خسر نحو 31 مليار دولار نتيجة تراجع أسهم شركته للسيارات الكهربائية (تسلا).
برلين - السلطات الأمنية في ألمانيا تعلن عن إغلاق مصنع الشركة الأمريكية لصناعة السيارات (تيسلا) بعد استهدافه من قبل مجموعة يسارية متطرفة. (النهاية) ر ج
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