اجواء لطيفة في اغلب المناطق اليوم وباردة نسبيا حتى السبت

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا) - تكون الأجواء اليوم الأربعاء، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الخميس، باردة نسبياً في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا الى غائمة أحياناً، مع هطول زخات من المطر على فترات في شمال ووسط المملكة، ومع ساعات المساء يضعف الهطول، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.

ويطرأ الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ودافئة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتكون الأجواء السبت، غائمة جزئيا وباردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 19 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 17 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 16 - 5 وفي مرتفعات الشراة 17 - 6، وفي مناطق البادية 20 - 7، وفي مناطق السهول 18 - 8، وفي الأغوار الشمالية 25 - 12، وفي الأغوار الجنوبية 27 - 15، وفي البحر الميت 26 - 14، وفي خليج العقبة 28 - 15 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ب ط

06/03/2024 07:25:28

