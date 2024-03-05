جدارا تبرم اتفاقيات ومذكرات تفاهم أكاديمية مع جامعات عربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 5 آذار (بترا)- وقع رئيس جامعة جدارا الدكتور حابس الزبون على هامش مشاركته في المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية والذي ينعقد في العاصمة العراقية بغداد يومي 4- 5 آذار، إتفاقيات ومذكرات تفاهم علمية وأكاديمية مع جامعة بيروت العالمية، وجامعة القدس المفتوحة، وجامعتي سامراء وواسط (العراق)، وجامعة مقديشو الصومالية.
ووقع الاتفاقية نيابة عن الجامعات رئيس جامعة بيروت العالمية الدكتور عدنان طرابلسي، رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمد داود النجدي، رئيس جامعة سامراء الدكتور صباح علاوي خلف، رئيس جامعة واسط الدكتور مازن حسن جاسم، ورئيس جامعة مقديشو الدكتور ابراهيم محمد مرسل.
وقال الزبون إن بنود الاتفاقيات تنص على التعاون في مجال البرامج الأكاديمية ذات الاهتمام المشترك، والاستشارات العلمية والبحث العلمي المشترك، والتعاون في مجال الأنشطة العلمية ذات الصلة بالمؤتمرات والندوات وورش العمل، إضافة لوضع الإمكانات العلمية والمادية في كل جامعة لمساعدة الطرف الآخر في المجالات المشتركة.
من جانبهم، أعرب رؤساء الجامعات عن سعادتهم بمد جسور التعاون العلمي والأكاديمي والبحثي بين جامعاتهم، وجامعة جدارا، متطلعين إلى مزيد من التعاون في كافة المجالات المشتركة.
--(بترا)
ع ع/ب ع/ هـ ح
06/03/2024 00:13:43
MENAFN05032024000117011021ID1107940317
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