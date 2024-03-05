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جدارا تبرم اتفاقيات ومذكرات تفاهم أكاديمية مع جامعات عربية

3/5/2024 11:35:27 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 5 آذار (بترا)- وقع رئيس جامعة جدارا الدكتور حابس الزبون على هامش مشاركته في المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية والذي ينعقد في العاصمة العراقية بغداد يومي 4- 5 آذار، إتفاقيات ومذكرات تفاهم علمية وأكاديمية مع جامعة بيروت العالمية، وجامعة القدس المفتوحة، وجامعتي سامراء وواسط (العراق)، وجامعة مقديشو الصومالية.
ووقع الاتفاقية نيابة عن الجامعات رئيس جامعة بيروت العالمية الدكتور عدنان طرابلسي، رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمد داود النجدي، رئيس جامعة سامراء الدكتور صباح علاوي خلف، رئيس جامعة واسط الدكتور مازن حسن جاسم، ورئيس جامعة مقديشو الدكتور ابراهيم محمد مرسل.
وقال الزبون إن بنود الاتفاقيات تنص على التعاون في مجال البرامج الأكاديمية ذات الاهتمام المشترك، والاستشارات العلمية والبحث العلمي المشترك، والتعاون في مجال الأنشطة العلمية ذات الصلة بالمؤتمرات والندوات وورش العمل، إضافة لوضع الإمكانات العلمية والمادية في كل جامعة لمساعدة الطرف الآخر في المجالات المشتركة.
من جانبهم، أعرب رؤساء الجامعات عن سعادتهم بمد جسور التعاون العلمي والأكاديمي والبحثي بين جامعاتهم، وجامعة جدارا، متطلعين إلى مزيد من التعاون في كافة المجالات المشتركة.
--(بترا)
ع ع/ب ع/ هـ ح
06/03/2024 00:13:43

MENAFN05032024000117011021ID1107940317

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