الفحيص يستعد لتكريم فرقه.. الأهلي يعتذر عن عدم المشاركة ببطولة الرجال

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد العميري

عمان – تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.

"السلة" يوافق على الاستضافة العربية

وافق اتحاد كرة السلة، على الطلب المقدم من نادي شباب الفحيص، لاستضافة النسخة المقبلة من بطولة الأندية العربية لكرة السلة للسيدات، وفقا لما أكده رئيس نادي شباب الفحيص أيمن سماوي لـ"الغد".

وخاطب اتحاد كرة السلة، نظيره "العربي" لطلب الاستضافة في الملعب الخاص بالنادي في مدينة الفحيص، بانتظار إقامة الاجتماع التنفيذي للاتحاد العربي، لإقرار أجندة وبطولات الموسم الحالي، علما بأنه من المتوقع إقامة البطولة مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

الفحيص يستعد لتكريم ضخم

يستعد نادي شباب الفحيص، لتنظيم حفل تكريم خاص لفرقه الناشئة والسيدات، وذلك احتفاء بالإنجازات المتحققة في الفترة الماضية.

وقال رئيس نادي شباب الفحيص أيمن سماوي في معرض رده على استفسارات "الغد": "قررنا إقامة حفل تكريم للاعبات فرقنا والأجهزة الفنية والإدارية، تقديرا لحجم الإنجازات المتحققة في الفترة الماضية".

وأحرز الفحيص لقب الدوري المحلي للناشئات تحت 16 عاما إلى جانب ظفره بلقب النسخة الرابعة من فعاليات بطولة الشارقة الدولية للفئات العمرية للفئة ذاتها، وبات "السماوي" قريبا من الحفاظ على لقبه بطلا لدوري الناشئات تحت 14 عاما، فيما توج فريق سيدات الفحيص بلقب النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات "الشارقة 2024"، للمرة الثانية تواليا في تاريخه.

إلى ذلك، يتحضر نادي الفحيص لاستقبال الكاردينال بيستا بالا، المساعد الأول للبابا، وذلك خلال زيارته المرتقبة للمدينة في التاسع من الشهر الحالي، حيث سيبارك "الكاردينال" الإنجازات المتحققة لفرق الفحيص على مستوى الإناث، فضلا عن حضوره عرضا سلويا من لاعبات الفئات العمرية المختلفة للنادي، على أن يتم منحه كرة خاصة، تحمل توقيع لاعبات فرق الفحيص كافة، وذلك تقديرا لحجم الزيارة وأثرها على اللاعبات.

تنظيم الجولة الثانية من "السلسلة الاستعراضية"

استقبل ويفلريدو سانتوس، سفير جمهورية الفلبين لدى المملكة في مكتبه مؤخرا، وفد سلسة مباريات The Ring War، للاطلاع على آخر مستجدات تنظيم الجولة الثانية من السلسلة الاستعراضية، والتي تقام يوم الخميس 4 من نيسان (أبريل) المقبل في أمسية رمضانية.

وحضر الاجتماع السكرتير الثاني والقنصل أنجيلي بايومو، وملحق الإدارة لدى السفارة جون داينلو، وممثل وزارة الخارجية جيل موديستو، إلى جانب مالك السلسلة أسامة حباشنة والمدرب الوطني عبدالله أبو قورة، والذي يعد مسؤولا عن الإدارة الفنية لسلسلة المباريات.

ويتنافس فريقا Philippine Heroes وTRW Nashama على الظفر بدرع الجولة الثانية للبطولة، إضافة إلى مبلغ 4 آلاف دولار أميركي للبطل.

وخصصت إدارة السلسلة فقرات وتحديات جديدة للجمهور، تفوق ما تم تقديمه في الجولة الأولى، حيث سيتم إقامة مسابقة مصغرة في ثلاثيات كرة السلة، تتكون من أربع فرق للشباب ومثلها للشابات، إلى جانب إقامة 6 فقرات متنوعة للجمهور، مع استمرارية تنظيم فقرة "الرمية الذهبية" من منتصف الملعب وبجائزة 10 آلاف دينار أردني.

وأعلنت إدارة السلسلة الاستعراضية، استعدادها عن بيع التذاكر وتوجيه الدعوة لمحبي كرة السلة والرياضة والجمهور بالمسارعة إلى التسجيل والحضور، مؤكدة أن الجولة الثانية تعد فعالية ترفيهية رياضية تلائم جميع أفراد الأسرة.

الفحيص يقترب من اللقب

تفصل فريق نادي شباب الفحيص، خطوة واحدة عن إحراز لقب بطولة دوري الناشئات تحت 14 سنة لكرة السلة، بعد تقدمه (2-0) في سلسلة النهائي على منافسه الأرثوذكسي.

وحقق الفحيص الفوز في أول مباراتين له بالسلسلة (51-42) و(44-40)، ويحتاج للفوز في المباراة الثالثة، والتي تقام عند الساعة 6:30 من مساء يوم غد في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، للظفر باللقب، وذلك ضمن "سلسلة النهائي" التي يحسمها من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات من إجمالي خمس مباريات مفترضة.

حبش وعابدين ينضمان للأهلي

أعلن النادي الأهلي عن انضمام اللاعبة السابقة للمنتخب الوطني للسيدات روبي حبش، ولاعب المنتخب الوطني السابق محمود عابدين، إلى برنامج تطوير اللاعبين واللاعبات في النادي الأهلي، في إطار سعي مجلس إدارة النادي إلى تطوير فرقه وصقل مهارات اللاعبين.

"SD13" تنظم بطولة رمضانية للسيدات

تنظم أكاديمية سام دغلس "SD13"، بطولة كرة سلة للسيدات في الفترة من 14 آذار (مارس) الحالي إلى 5 نيسان (أبريل) المقبل، بمشاركة نحو 50 لاعبة سيتم توزيعهن على 4 أو 5 فرق.

وتحظى البطولة بمشاركة نخبة من اللاعبات المحليات ولاعبات هاويات من جنسيات أجنبية، بدءا من 17 عاما، وذلك للخروج بدوري تنافسي يمنح اللاعبات فرصة خوض عدد كاف من المباريات، وبما يعزز استمرارية كرة السلة النسوية في الأردن.

ومن المقرر، أن يتم تقسيم اللاعبات على الفرق بطريقة متساوية، لضمان الاستفادة الفنية، على أن يتم بعد ذلك إجراء قرعة لتوزيع نخبة من المدربين على الفرق المشاركة، والتي ستحمل اسم الأكاديمية، علما بأن المباريات ستقام بتوقيت موحد عند الساعة 9:30 مساء، وبمعدل مباراة واحدة في اليوم.

"السلة" يختتم دورة المدربين

اختتمت مؤخرا فعاليات دورة المدربين، التي عقدها اتحاد كرة السلة في صالة الأمير حمزة، بإشراف المدربتين جيرجانا وألبينا برانزوفا.

وشهدت الدورة حضور 50 مدربا ومدربة، ممن يشرفون على تدريب الفرق في الأندية والجامعات والأكاديميات ومراكز الصقور الواعدة.

وتضمنت الدورة، عقد محاضرات نظرية وعملية، من خلال التدريب على تطبيق الخطط والمهارات وكيفية التعامل مع الفئات العمرية.

دورة تحكيم في الجامعة الهاشمية

ينظم اتحاد كرة السلة بالتعاون مع الجامعة الهاشمية، دورة الحكام المستجدين لطلبة الجامعة، والتي تختتم يوم غد، وسط مشاركة نحو 50 طالبا وطالبة.

ويحاضر في الدورة، المراقب الدولي ناصر أبو راشد، حيث تتضمن محاور الدورة؛ مواد القانون والتفسيرات والتطبيق العملي، مع عقد اختبار تحريري عملي للمشاركين كافة في نهاية الدورة.

وينتظر أن يقوم اتحاد كرة السلة، باختيار الحكام المتفوقين في الدورة، لرفد قاعدة التحكيم بحكام جدد، لإدارة مباريات دوري الفئات العمرية.

الأهلي يغيب عن بطولة الرجال

أعلن رئيس النادي الأهلي، عوني نغوي، اعتذار "الليث الأبيض" عن عدم المشاركة في بطولة الرجال، المقرر إقامتها مع نهاية شهر رمضان المبارك.

وقال نغوي في منشور له عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قرر مجلس إدارة النادي الأهلي الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة الرجال المقترح إقامتها من اتحاد كرة السلة خلال الشهر المقبل، وجاء القرار نتيجة عودة الاتحاد للتدخل في تعاقدات الأندية مع اللاعبين وآلية اختيارهم وتوزيعهم؛ وهو ما تمت محاربته في العام الماضي من قبل الأندية، إضافة إلى قيمة الرعاية والجوائز التي ستحصل عليها الأندية مقابل المشاركة والفوز في البطولة".

وأضاف: "تم اتخاذ القرار بالتركيز على دعم فرق الفئات العمرية في النادي والعمل على تطوير اللاعبين واللاعبات، بهدف بناء جيل منتم لتمثيل فرق النادي الأهلي في السنوات المقبلة، بأفضل صورة ممكنة".

حطاب محاضرة دولية للإحصائيين

أنهت لاعبة كرة السلة مرح حطاب، متطلبات الحصول على شهادة "محاضرة دولية للاحصائيين"، وذلك بعد اجتيازها الامتحان الدولي في الدورة، التي اختتمت مؤخرا في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبارك اتحاد كرة السلة، حصول حطاب على الشهادة الدولية للإحصائيين، بقوله: "نجحت مرح حطاب في اجتياز الاختبارات التي أقيمت خلال دورة مدربي الإحصائيين والتي نظمها المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي- آسيا في دبي، وأصبحت محاضرة دولية للإحصائيين"، متمنيا لها التوفيق والنجاح.







