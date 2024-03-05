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كحلان ينضم للفيصلي قادما من الوحدات

3/5/2024 11:33:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- أعلن النادي الفيصلي عن ضم لاعب خط الوسط محمد كحلان، قادما من صفوف فريق الوحدات الذي فسخ عقده مؤخرا.

ويمثل كحلان الفيصلي بعقد يمتد لموسم ونصف، علما بأنه أحد لاعبي المنتخب الوطني الأولمبي (منتخب تحت 23 عاما).

ورحب النادي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" باللاعب بكتابة: "أهلا بك كحلان، ونتشوق لرؤيتك بقميص الزعيم".

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