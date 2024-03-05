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ورشة حول المحافظة على المياه

3/5/2024 11:32:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عقدت وزارة المياه والري / مديرية الطلب على المياه اليوم الثلاثاء الموافق 5 آذار 2024 ورشة عمل لتعزز التعاون المجتمعي من خلال شراكة مع جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية وذلك بالتعاون مع مشروع المحافظة على المياه الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية
يهدف هذا التعاون إلى نقل المعرفة وتوعية المشاركين حول مفاهيم كفاءة استخدام المياه، وإدارة الطلب على المياه، والإدارة المتكاملة لموارد المياه. سيتم تحقيق ذلك من خلال ورش تعليمية تتضمن جلسات تعريف بالواقع المائي في الأردن، مع استعراض للحقائق والأرقام الهامة، بالإضافة إلى استخدام خرائط لتوضيح أحواض جوفية وسطحية، وخريطة الهطول المطري، ومواقع السدود، واستخدامات المياه.
تتناول الورشة أيضًا تقنيات وممارسات توفير المياه في المنازل والمدارس والمرافق العامة، وتختتم بمسابقة تحفيزية تحث المجموعات الكشفية على تقديم حلول لتوفير 100 متر مكعب من المياه في الشهر.
يعكس هذا التعاون الشراكة القوية بين القطاعين الحكومي والمجتمعي، ويؤكد التزامهما المشترك تجاه تعزيز الوعي حول أهمية الحفاظ على موارد المياه الثمينة في المملكة الأردنية الهاشمية.

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