وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس /2



ورافقت الطواقم الطبية ١٢ شاحنة تحمل على متنها مساعدات طبية وعلاجية، لرفد المستشفى الذي يضم تخصصات طبية تقوم على إدامته طواقم متخصصة ومؤهلة ومن ذوي الكفاءة العالية.



وبدأت الطواقم فور وصولها باتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة، استكمالاً لتأدية الواجب الإنساني والطبي بكل كفاءة واقتدار.



وتعامل المستشفى الميداني الأردني نابلس/١ مع (36612) مراجعاً، وبلغت العمليات الجراحية التي تم إجراؤها (894) عملية، فيما بلغ عدد الدخولات (188)، وعدد المراجعين الكلي (37694) مراجعاً.



وكانت طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/1، قد وصلت إلى أرض الوطن اليوم، بعد أن أدت واجبها، وكان في استقبالهم مدير التزويد اللوجستي.



















