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عقدة غزة القادمة

3/5/2024 11:32:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ما تزال غزة تشهد تصاعدا في العنف غير المسبوق الممارس ضدها، والمأساة الإنسانية، والحصار الـمستمر، وقد تخطى عدد الشهداء حاجز آل 30 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ. ولا يقتصر العدوان على قتل الأبرياء فحسب، بل يشمل أيضًا تدمير المنشآت والمستشفيات ومراكز إيواء النازحين، وهذا التدمير غير المسبوق، والخرق الواضح لحقوق الإنسان، وللمواثيق الدولية، وسكوت العالم، ودعم الدول الغربية – الديمقراطية – والداعية دومًا لحقوق الإنسان لآلة الحرب الإسرائيلية سيجعل العالم قريبا جدا يعيش في عقدة يطلق عليها اسم ((عقدة غزة)) بحيث تجعل هذه العقدة المفاهيم تتغير، والإيمان ببعض المسلمات – مثل حقوق الإنسان – تتخلخل، والثقة بالغرب وبعض دول العالم تتأرجح، بل إن العالم المبهور بالحرية الغربية، والحضارة هناك، سيكتشف أنه كان يعيش – غالبًا – في اكاذيت عرتها غزة وجعلتها تظهر على حقيقتها أمام العالم.
والأمر بالنسبة لأميركا – الراعية الأولى لحقوق الإنسان – في العالم محيّر، ولم يعد الإنسان لديه تفسير لما يحصل حيث الدعم الأميركي المطلق لإسرائيل، والسلاح الأميركي هو الّذي يقتل الأطفال، ويتمّ به قصف المستشفيات، والـمدارس، والـمساجد والكنائس، ومع ذلك، فإن ردود الفعل حول هذا الأمر باردة، وهذا سيجعل كل ما يقال عن الإنسانية، وحقوق الإنسان، والحرية كلام ممجوج غير منتج، ولا يقدم ولا يؤخر.
لن نصف ما يحصل في العالم بأنه مجرّد صمت، بل هو مشاركة فعلية في ذبح الشعب الفلسطيني، لأنه من الواضح أن القوى العظمى تشارك بشكل أو بآخر في هذا العدوان، والصدمة الأخرى تأتي من بعض منظمات حقوق الإنسان الّتي التزمت الصّمت، أو أصدرت بيانات تحدّثت فيها عن قتلى، وتدمير، ولكنّها لم تذكّر على لسانها الجلاد، وكأن ما يحصل في غزة، هو غزو فضائي خارجي، ومن المعروف أن تجهيل الفاعل في سياق الحديث عن جريمة يعد تضليلا لا ريب فيه.
في السياق نفسه فإنّ المنظمات النّسوية الغربية لم تظهر قدرًا كافيًا من الـمواقف الدالة على الوقوف في صف النّساء المضطهدات في غزة، فهذه المنظمات – وفي حالة تعرض امرأة – لعنف لفظي بسيط، فإنها تقيم الدّنيا ولا تقعدها، ولكنّها مع نساء غزة، لا تتدخل، وكأنهن لسن جزءًا من نساء العالم، والأمر نفسه ينطبق على الأطفال.
من المتوقع أن تؤدي هذه الأحداث إلى نشوء عقدة غزة، حيث سيشعر العالم – بعد أن تتغير المعطيات، وربّما بمجرد أن تضع الحرب أوزارها - بالخجل والصدمة عندما يتحدث عن الكارثة الإنسانية في غزة، وسيتساءل ماذا كان يفعل؟ أو لماذا لم يتدخل في الوقت الـمناسب؟
في الـمقابل قد تؤدي عقد غزة إلى تطرف ربّما يغزو مواقع عديدة في العالم، فالقاعدة في الحياة الإنسانية تقول إن لكل فعل رد فعل مناسب له، ولا ندري حجم هذا التطرف، وكيفية شكله، أو مآلاته، فما يحصل هناك أكبر ممّا يتصوره عقل بشري، والصور الّتي تتخزن في عقول الشباب، والأطفال، ستتحول مع زمن إلى تصرفات ربّما لا نتوقعها، والخوف ألا تتوقف خطورة ذلك عند معاقبة الجلاد، بل ربّما تصيب نيرانها الأصدقاء.
التطرف الإسرائيلي لا حدود له، ومهما حاول حلفاء دولة الاحتلال تبيض صورته، فإنّ لون الدم غير قابل للازالة، وأثبتت الوقائع التاريخية أن العنف يؤدّي إلى نتائج لا تحمد عقباها، ولا أدري كيف يمكن للمعتدلين – ونحن منهم – أن نحارب التطرف وبأي لغة سنتحدث، وعن أي عالم كاذب سندافع، والخلاصة السريعة الّتي سنصل إليها أن العالم كله سيدفع ثمنًا باهظا لما يحصل في غزة، وأن ما تمّ تعلمه في كل مكان حول الاعتدال، والتسامح، بات في مهب الرّيح، فقد أصبح كثير من النّاس – خاصة في العالم العربي والإسلامي – يدركون أن التطرف من قبل القوى العالميّة يعني شيئا واحدا: هو أن تكون عربيا أو مسلما أو معاديا لمصالح الغرب، أو أن تطالب بحقوقك.
من جانب العرب، ستؤدي عقدة غزة إلى تساؤلات مستغربة لدى الشباب العربي المتسائلين عن دور الحكومات العربية ومواقفها في مواجهة العدوان الإسرائيلي. قد تزيد هذه الأحداث من الانقسامات الداخلية في الدول العربية وتعزز ظهور التيارات المتطرفة والمتشددة، وتزيد من عقدة الشعور بالنقص اتجاه الآخر.
على المستوى الإنساني، ستظهر تساؤلات وجودية لدى العديد من المثقفين والانسانيين حول جدوى مئات السنين من الفلسفة القائمة على الدعوى للحرية، وحقوق الإنسان، وستتم الإشارة دومًا إلى الـمحكّ الّذي اسفر عن الوجه الحقيقي للعالم.
من الواضح أن العقدة القادمة في غزة ستكون لها تأثيرات واسعة النطاق على العالم، سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي. قد تكون هذه الأحداث نقطة تحول في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتؤدي إلى إعادة النظر في السياسات والمواقف الدولية تجاه القضية الفلسطينية.
إذا كانت بعض دول أوروبا دفعت ثمن ما حصل في المحرقة اليهودية، فإنها قد تدفع ثمنا غاليا ثمن ما يحصل في غزة، وسنرى قريبا مراجعات على المستوى الفردي، والدولي لما حصل، والنتيجة لن تكون في صالح دولة الاحتلال والدول الاستعمارية الداعمة لها، وسنبدأ جميعًا بالبحث عن عالم أكثر عدالة وإنسانية وصدق.

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