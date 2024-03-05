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الأحزاب وسباق الأمتار الأخيرة

3/5/2024 11:32:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن الخطيب وفق الأرقام الرسمية للهيئة المستقلة للانتخاب فإن ثلاثة وثلاثين حزبا جاهزة اليوم للإستحقاق السياسي القادم“الانتخابات البرلمانية“ ما بين أحزاب قائمة ومصوبة لأوضاعها أو مرخصة جديدا وذلك حسب ما أقره قانون الأحزاب رقم 7 لسنة 2022 الذي يقتضي مُضي ستة أشهر على ترخيص الحزب للمشاركة في العملية الانتخابية.
ووفق الأرقام أيضا فإن عدد الأعضاء المنتسبة للأحزاب من الجنسين بلغ حتى اليوم 70245 عضوا تحصد محافظات عمان واربد والزرقاء حصة الأسد في توزيعها، يشكلون نحو 5 % من القوة التصويتية المقترعة نسبة الى آخر انتخابات في عام 2020، وهو عدد خجول يعكس استمرار حالة الهجران الشعبي للحياة الحزبية وغياب الحامل الإجتماعي الرافد للعمل الحزبي وفقدان الثقة بها رغم كل التسهيلات التي قدمتها الدولة وحملات التشجيع الواسعة للانخراط والمشاركة في الحياة الحزبية والسياسة العامة.
تتنافس هذه الأحزاب على 41 مقعدا مخصصة لها وفق قانون الصوت الواحد للقائمة الحزبية الوطنية ما يعني أن تنافسا محموما ستشهده أروقة الساحة السياسة الأردنية في شهر نوفمبر القادم لن تخلو من بناء التحالفات والتفاهمات الانتخابية على أسس متعددة ومتباينة، وسط ترقب لمدى نجاح هذه التجربة والتي يحرص مركز القرار في الدولة على إخراجها بالشكل المطلوب كاختبار حقيقي لها وكمقدمة سياسية لأردن سياسي جديد آخذ بالتلبور خلال المئوية الثانية للدولة.
الخريطة السياسية الحزبية التي يراد لها رسم وهندسة الحياة السياسية الأردنية اكتملت، تحديدا في الثلاث الجبهات الأساسية اليمين بشقيه الاسلامي والمحافظ، الوسط، واليسار إضافة الى أحزاب أخرى لم تنجح أو أنها لا تريد نحت هوية سياسية واضحة لها. وفي ضوء ذلك فإن حمأة المعركة البرلمانية تكمن في المقولة“من يكون على الطاولة ومن يكون في قائمة الطعام“
وفي استقراء مبدئي لحراك الأحزاب وفعلها السياسي ومستويات تأثيرها في البنى الإجتماعية التحتية ومن خلال اشارات يلتقطها المشتغلون في الشأن السياسي المحلي فإن التقديرات تشي بمقدار لا بأس به أن ثلاثة الى خمس أحزاب ستحصد غالبية المقاعد الـ 41، وبمعنى آخر هناك توجهان أساسيان سيحكمان بشكل فاصل من سيجلس على طاولة البرلمان ومن سيكون في قائمة الطعام.
الأول: الأيدولوجيا، حيث من المرجح أن تحجز الأحزاب الأيدولوجية عددها من المقاعد المخصصة لها في البرلمان لإعتبارات لا علاقة لها بمدى فاعلية هذه الأيدولوجيا إنما لتقديرات وحسابات سياسية حساسة في معادلة الدولة الأردنية التي تحرص تحقيق أكبر قدر ممكن من التوازنات في تركيبة المجلس القادم على قاعدة احتواء الكل والابتعاد عن الإقصاء وهي توازنات مرتبطة بالجبهتين الداخلية والخارجية التي تشهدان معا حالات من التأزيم والغليان
الثاني: البرامجية، وهو ما تفضله الدولة الأردنية ومراكز القرار فيها حيث تتركز الجهود الرسمية بشكل مباشر وغير مباشر على وجود أحزاب ذات صبغة برامجية في البرلمان، تحاكي المشكلات والملفات الطارئة محليا وتقدم الحلول لها ضمن برامج انتخابية واضحة ومحددة وقابلة للتطبيق تنعكس على حياة المواطنين وتلامسهم في العمق، لذلك فإن فرص الحصاد البرلماني للأحزاب البرامجية للمقاعد هي الأكبر، وهو ما سيفتح الباب أمام المزيد من التحالفات والائتلافات الانتخابية بين الأحزاب التي تتقاسم نفس البرامج الانتخابية.
أمام الأحزاب من الآن نحو نصف سنة من العمل والتحرك والانتشار الجماهيري وهو سباق الأمتار الأخيرة في وضع الأحزاب تصورها وبرامجها وقوائم مرشحيها ونسج التحالفات إذا ما أرادت، والترجيحات تفضي وتدفع نحو تركيبة برلمانية متعددة ومتنوعة مفصلة على مقاس واضح تعكس صورة ديمقراطية تحتاجها الدولة الأردنية أكثر من أي وقت مضى أمام جبهتها الداخلية في سياق تعزيز مصداقيتها في التحول الديمقراطي ومسار الإصلاح السياسي والإداري وتوسعة قاعدتها الشعبية وأمام الجبهة الخارجية والمجتمع الدولي والدول المانحة التي وضعت شروطها مسبقا للتمويل وربطته في مستويات معقولة من الإصلاح السياسي.
وأمام حالة التفاؤل هذه بمخرجات العملية الانتخابية والحضور الحزبي فيها فإن واقعية عاقلة تحتم علينا عدم رفع سقف التوقعات أكثر مما يجب لأسباب كثيرة أبرزها أن صدمة الديمقراطية تحتاج إلى وقت لاستيعابها والتفاعل معها، أي أن الانتخابات القادمة أيا كان شكلها ليست هي الحكم في مدى نجاح التجربة أو فشلها بل هي خطوة أولى في اتجاه أكثر شمولا مستقبلا وفي إرساء أرضية صلبة لحياة حزبية سياسية أردنية صلبة ومتينة لاحقا.
ان تكون على الطاولة أو على قائمة الطعام.

MENAFN05032024000072011014ID1107940276

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