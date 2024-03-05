بيان هام من وزارة الزراعة حول كميات البطاطا

وتؤكد ان الوزارة أن هذه الأمراض لا تؤثر على صحة المستهلك وأنها قد رصدت إنتشار هذه الأمراض خلال شهر كانون ثاني وبدايات شهر شباط الذي يعود للظروف الجوية الرطبة وإستمرار هطول الأمطار المتقطع على مدار أكثر من أسبوعين متصلين مما شكل إعاقة للمزارعين عن القيام بعمليات الرش .



و تؤكد الوزارة أنه وعلى الرغم من تأثير المرض على كميات الإنتاج لوحدة المساحة الا أن المساحات الكبيرة المزروعة بمحصول البطاطا في وادي الأردن قد عوضت النقص في معدلات الإنتاج ولا خشية على وفرة محصول البطاطا في الأسواق وخاصة خلال شهر رمضان المبارك .



و تؤكد الوزارة أن كميات البطاطا تشكل فائضاً عن الاحتياج المحلي حيث أن الإحتياج اليومي من البطاطا 400 طن ، وأن معدل الكميات الواردة للأسواق المركزية كانت 487 طن ، 421 طن يومياً لكل من شهري كانون ثاني وشباط على التوالي. وأن الكميات الواردة للأسواق تفيض عن حاجة الأسواق بدليل ما يتم تصديره وبمعدل 800 طن شهري.



وتؤكد الوزارة أن مؤشرات الأسعار ستحافظ على إعتدالها ، وإن الأسعار المنخفضة والمعتدلة للبطاطا أخرت عمليات الحصاد لدى المزارعين. حيث تراوحت أسعار البطاطا خلال شهري كانون ثاني و شباط من 30- 40 قرش / كيلوغرام .