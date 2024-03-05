إصابات بمشاجرة جماعية في منطقة عوجان

إصابات بمشاجرة جماعية في منطقة عوجان
التاريخ
3/5/2024 11:32:50 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت مديرية الأمن العام بورود بلاغ إلى شرطة الرصيفة، عن وقوع مشاجرة جماعية وتراشق حجارة في منطقة عوجان نتج عنها إصابات برضوض.
وأكدت المديرية في بيان لها، ليل الثلاثاء الأربعاء، تحرك قوة أمنية للمكان وضبط الأطراف المشاركة بها، وفتح تحقيق بالحادث.
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