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إصابات بمشاجرة جماعية في منطقة عوجان

3/5/2024 11:32:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت مديرية الأمن العام بورود بلاغ إلى شرطة الرصيفة، عن وقوع مشاجرة جماعية وتراشق حجارة في منطقة عوجان نتج عنها إصابات برضوض.


وأكدت المديرية في بيان لها، ليل الثلاثاء الأربعاء، تحرك قوة أمنية للمكان وضبط الأطراف المشاركة بها، وفتح تحقيق بالحادث.

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