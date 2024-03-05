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الاحتلال يكرس مذابحه والمجاعة في غزة.. ويصعد بالضفة

3/5/2024 11:32:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يتواصل عدوان الاحتلال ضد قطاع غزة بارتكاب 10 مجازر بحق العائلات الفلسطينية، راح ضحيتها 97 شهيداً و123 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، في حين، سقط جرحى برصاص الاحتلال لدى سعيهم للحصول على مساعدات في مدينة غزة.
واعتبر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة الاستهداف "إمعانا في تعزيز المجاعة وتكريس الحصار".
ومنذ صباح أمس يكثف طيران ومدفعية الاحتلال غاراته على مختلف مدن ومخيمات قطاع غزة مخلفا عشرات الشهداء والجرحى، حيث يحتدم القتال بين المقاومة الفلسطينية والقوات المتوغلة في حي الزيتون بمدينة غزة وفي خان يونس جنوبي القطاع.
واستشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب العشرات بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وقالت مصادر صحفية، إن عددا من الفلسطينيين استشهدوا، وأصيب آخرون، جراء قصف المنزل الذي يعود لعائلة "السدودي" بمخيم النصيرات.
وقد وصل خلال الـ24 ساعة الماضية، أكثر من 34 شهيدا إلى مجمع الشفاء الطبي، ومستشفى غزة الأوروبي، جراء استهداف الاحتلال منازل في مدينتي غزة وخان يونس.
وقالت مصادر طبية، إن 9 شهداء وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، فيما وصل 25 شهيدا إلى مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس، 17 منهم ارتقوا في قصف لمنزل عائلة الفقعاوي.
وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف الاحتلال شارع الرشيد الساحلي، مقابل وسط قطاع غزة.
كما كثفت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها لمدينة خان يونس والمناطق المحيطة بها، وعلى رأسها مدينة حمد شمال مدينة خان يونس.
وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات عنيفة استهدفت مناطق متفرقة في شمال قطاع غزة.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى 30631، و72043 اصابة، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
شهدت الضفة المحتلة حملة دهم لعدد من بلدات ومدن رافقتها اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال، حيث اعتقل عدد من الفلسطينيين، وجرى امس تشييع طفل استشهد برصاص الاحتلال.
كما استشهد، أمس، الطفل محمد هشام شحادة (16 عاما) والذي كان أصيب عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليه قرب بلدة حوارة جنوب نابلس.
وقالت وزارة الصحة إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها، باستشهاد الطفل شحادة.
وكانت مصادر محلية أفادت، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على طفل، بالقرب من المفترق الواصل بين حوارة وطريق قلقيلية، الأمر الذي أدى إلى إصابته بجروح.
وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الاقتراب من المكان
وانسحب جيش الاحتلال من مخيم بلاطة قرب مدينة نابلس شمال الضفة بعد اقتحامه لمدة وجيزة صباح امس، وذلك عقب اعتقال فلسطينيين اثنين وإصابة آخر.
ونشرت قوة خاصة من الجيش الصهيوني خلال اقتحامها المخيم قناصتها على أسطح عدد من البنايات المرتفعة، حيث اندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي استخدمت الرصاص الحي والمعدني، وسمعت أصوات انفجارات داخل المخيم، قبل انسحاب قوات الاحتلال.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن فلسطينيا أصيب بالرصاص الحي في الوجه خلال اقتحام قوات الاحتلال المخيم.
كما اعتقلت قوات الاحتلال محمد أبو دراع قائد كتيبة بلاطة ومؤسسها، وهو مطارد منذ 4 سنوات من قبل أجهزة السلطة الفلسطينية.
وفي مدينة جنين اقتحمت قوات الاحتلال من حاجزي سالم ودوتان في بلدة كفر دان غرب المدينة، وسيّرت آلياتها العسكرية في شوارع البلدة.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات أخرى في غرب جنين، منها كفيرت وكفر كود وبرقين ويعبد.
واندلعت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة كفر دان، وقالت كتائب شهداء الأقصى إنها خاضت اشتباكات مع قوات الاحتلال.
وهدمت القوة المتوغلة في كفر دان منزل الأسير عبد الله يحيى مساد الذي يتهمه الاحتلال الصهيوني بمساعدة أحد منفذي عملية حوارة في آب (أغسطس) الماضي، والتي أدت إلى مقتل مستوطنين اثنين.
وأعلنت كتائب شهداء الأقصى– طولكرم أن مقاتليها خاضوا اشتباكات مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها المدينة فجر أمس.
كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة يطا جنوبي الخليل من كافة مداخلها بأكثر من 20 آلية عسكرية، وسيرت دورياتها في المدينة، كما داهمت عددا من المنازل وفتشتها.
وفي الخليل أيضا اقتحمت قوات الاحتلال وادي السمن ومنطقة الظهر في بلدة بيت أمّر شمال المدينة، وداهمت منازل وشرعت في حملة تفتيش، واعتقلت فلسطينيين اثنين في بلدة يطا وبلدة بيت عوا عقب دهم وتفتيش منزليهما.
في الأثناء، اندلعت اشتباكات مسلحة في مخيم عقبة جبر بعد اقتحام جيش الاحتلال ومحاصرة منزل داخل المخيم، وسيّر الجيش آلياته العسكرية في أزقة المخيم فور اقتحامه.
كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين في عارورة شمال غرب رام الله، وأقدمت على هدم غرف زراعية قرب بلدة شقبا غرب رام الله.
كما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال يرافقها ضباط من مخابرات الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية، وداهمت عددا من المحال التجارية.
وفي سياق متصل، تم تشييع جنازة الطفل الشهيد عمرو النجار الذي استشهد برصاص جنود الاحتلال في بورين جنوب نابلس.
وقال محافظ نابلس غسان دغلس خلال تشييع الشهيد إن "جيش الاحتلال يرتكب إبادة جماعية بحق الأطفال في غزة والضفة، ولديه أوامر من أعلى المستويات السياسية والعسكرية الصهيونية بذلك، في ظل عجز المجتمع الدولي".
وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء.-(وكالات)

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