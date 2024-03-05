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استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين

3/5/2024 11:32:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد فلسطيني ، مساء الثلاثاء، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، يوم الخميس الماضي.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى ابن سينا، باستشهاد الشاب نور الدين إبراهيم ياسين (18 عاما) من قرية دير أبو ضعيف شمال شرق جنين، متأثرا بإصابته الحرجة في الرأس برصاص الاحتلال الإسرائيلي.
وكان الشاب ياسين قد أصيب خلال اقتحام قوات الاحتلال حي الجابريات في مدينة جنين، في 29 شباط/فبراير الماضي، ومحاصرتها شقة سكنية، حيث وصفت إصابته بالحرجة، ونقل إلى مستشفى جنين الحكومي، قبل تحويله إلى مستشفى ابن سينا، حيث خضع لعمليات عدة جراحية في محاولة لإنقاذ حياته، إلى أن ارتقى شهيدا مساء اليوم متأثرا بإصابته.

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