استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين

(MENAFN
- Alghad Newspaper) استشهد فلسطيني ، مساء الثلاثاء، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، يوم الخميس الماضي.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى ابن سينا، باستشهاد الشاب نور الدين إبراهيم ياسين (18 عاما) من قرية دير أبو ضعيف شمال شرق جنين، متأثرا بإصابته الحرجة في الرأس برصاص الاحتلال الإسرائيلي.
وكان الشاب ياسين قد أصيب خلال اقتحام قوات الاحتلال حي الجابريات في مدينة جنين، في 29 شباط/فبراير الماضي، ومحاصرتها شقة سكنية، حيث وصفت إصابته بالحرجة، ونقل إلى مستشفى جنين الحكومي، قبل تحويله إلى مستشفى ابن سينا، حيث خضع لعمليات عدة جراحية في محاولة لإنقاذ حياته، إلى أن ارتقى شهيدا مساء اليوم متأثرا بإصابته.
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