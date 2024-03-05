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حزب الله يستهدف مستوطنة أفيفيم الإسرائيلية

3/5/2024 11:32:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن حزب الله أنه استهدف مبنى في مستوطنة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأنه حقق إصابة مباشرة.
 وقد قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 30 صاروخا أطلقوا من لبنان تجاه مستوطنة كريات شمونة شمال إسرائيل، فيما اعترض الجيش 10 صواريخ منها.
وعلى وقع حرب مدمّرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان قصفا متقطعا مع الجيش الإسرائيلي بوتيرة يومية منذ 8 من ذلك الشهر، ما أسفر عن قتلى وجرحى بين الطرفين.

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