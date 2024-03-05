حزب الله يستهدف مستوطنة أفيفيم الإسرائيلية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن حزب الله أنه استهدف مبنى في مستوطنة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأنه حقق إصابة مباشرة.
وقد قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 30 صاروخا أطلقوا من لبنان تجاه مستوطنة كريات شمونة شمال إسرائيل، فيما اعترض الجيش 10 صواريخ منها.
وعلى وقع حرب مدمّرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان قصفا متقطعا مع الجيش الإسرائيلي بوتيرة يومية منذ 8 من ذلك الشهر، ما أسفر عن قتلى وجرحى بين الطرفين.
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