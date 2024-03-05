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الأمم المتحدة: فشل محاولة تسليم المساعدات الغذائية إلى شمال غزة

3/5/2024 11:32:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن المحاولة التي قام بها لاستئناف تسليم المساعدات إلى شمال غزة الذي صار على شفا المجاعة "فشلت إلى حد كبير" الثلاثاء.
وكان البرنامج قد أوقف تسليم المساعدات مؤقتا في 20 شباط، بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة وبعد تعرض قوافله لهجمات من حشود جائعة.
وقال البرنامج، ومقره روما، في بيان إنه أرسل قافلة مساعدات غذائية من 14 شاحنة إلى شمال غزة، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعادها بعد انتظار دام ثلاث ساعات عند نقطة تفتيش وادي غزة.
وقال برنامج الأغذية العالمي إنه تم تغيير مسار الشاحنات ثم أوقفها لاحقا حشد كبير استولى على نحو 200 طن.
وقال نائب المدير التنفيذي للبرنامج كارل سكاو "على الرغم من أن قافلة اليوم لم تصل إلى الشمال لتوفير الغذاء لمن يعانون الجوع، فإن برنامج الأغذية العالمي يواصل استكشاف كل السبل الممكنة للقيام بذلك".
وأبلغ مسؤول كبير في مجال المساعدات بالأمم المتحدة الأسبوع الماضي، مجلس الأمن بأن ما لا يقل عن 576 ألفا في قطاع غزة، أي نحو ربع سكانه، صاروا على بعد خطوة واحدة من المجاعة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الأسبوع الماضي، عن استشهاد نحو 118 فلسطينيا كانوا يحاولون الحصول على مساعدات من قافلة بالقرب من مدينة غزة، وقال الناجون إنهم تعرضوا لإطلاق النار.
وقالت إسرائيل إن معظم الشهداء سقطوا نتيجة للتدافع أو الدهس وسط حالة من الارتباك.

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